Tourisme. L'ONMT va organiser un workshop à Rabat avec l’agence CIBSN pour booster le marché chinois

Dans la continuité de son road-show dans les villes chinoises de Pékin et de Shanghai en février dernier, l'Office national marocain du tourisme (ONMT) souhaite développer les échanges touristiques entre le Maroc et la Chine. Pour cela, il s'est associé à l'agence CIBSN (agence chinoise de coopération internationale pour le développement) pour établir un programme dont le contenu sera dévoilé lors d'un workshop qui aura lieu le 7 mai à Rabat.

Un programme de développement des flux en trois axes

Avant de développer ce marché, les partenaires vont auditer la destination Maroc en évaluant de manière indépendante son degré de préparation pour accueillir un flux croissant de touristes chinois.

Un workshop pour les opérateurs marocains, composé d'une vingtaine de modules de formation sur les spécificités du marché et les perspectives des relations d’affaires, sera ensuite dispensé par un expert.

Enfin, un méga Trade Event B2B sera organisé pour maximiser la relation d'affaires entre les opérateurs marocains et chinois.

Un workshop de formation pour mieux appréhender le marché chinois

Le 7 mai prochain, l’ONMT ouvrira la participation à cet événement aux professionnels du tourisme marocain souhaitant se positionner sur le marché chinois.

Les 25 modules conçus spécialement pour former les professionnels du tourisme s’intéresseront aux nouvelles tendances des voyageurs chinois post-Covid-19 et à leurs comportements d’achat, aux stratégies pour atteindre efficacement les entreprises B2B chinoises, au nouveau cadre juridique chinois et, enfin, à une multitude de thématiques en relation avec ce marché.

À l’issue de ce workshop qui se déroulera sur une journée, un certificat sera délivré à chaque participant, avec l'attribution d'un identifiant personnel offrant un accès en ligne à 12 mois de data actualisée sur le marché chinois.

Après quoi, les participants à ce workshop bénéficieront d'une priorité d'inscription pour le Trade Event B2B, qui sera organisé ultérieurement.

