Partenariats stratégiques : Orange Maroc s’allie à l’AUSIM pour accélérer la digitalisation

Médias24. Comment est né le partenariat entre l'Ausim et Orange Maroc ? Et en quoi est-il stratégique ?

Hind Lfal. Le partenariat vient à un point nommé pour traiter une multitude de sujets sur la transition digitale des entreprises au Maroc. Un enjeu majeur pour les entreprises, quelle que soit leur taille, qu’elles soient publiques ou privées. Qui dit transition digitale dit forcément utilisation du cloud.

Avec l’Ausim, la communauté des DSI du Maroc, nous allons travailler sur la manière de vulgariser le cloud auprès des DSI. Nous souhaitons apporter l’expertise d’Orange auprès d’eux pour les accompagner dans cette aventure du cloud. Car, c'est une manière différente de faire les choses et de construire les systèmes.

Nous allons œuvrer avec l’Ausim pour vulgariser le cloud au Maroc à travers la rédaction d'un livre blanc, la mise en place de formations, etc. Nous sommes très fiers d’avoir signé ce partenariat qui aura des effets positifs sur les entreprises marocaines dans la montée en compétences, dans la maturité des entreprises dans leur transformation digitale.

Concrètement, comment ce partenariat va-t-il aider ces entreprises dans leur transition vers le cloud ?

- Nous souhaitons mettre à disposition le savoir-faire d’Orange et du groupe sur ces sujets cloud. Nous sommes un opérateur multicloud. Nous avions annoncé, l’année dernière, ici même au Gitex, le partenariat avec Amazon Web Services (AWS). Ces derniers ont ouvert dans notre datacenter à Casablanca avec la première Wavelength en Afrique. C’était une première africaine. Mais pas que : nous sommes partenaires d'un certain nombre de cloud providers, Azure, OpenStack, VMware, Google et j'en passe. Par ailleurs, nous sommes en train de signer d'autres partenariats avec d'autres hyperscalers mondiaux.

L’objectif est qu’Orange soit l'interlocuteur de tous les clients marocains par rapport à leurs besoins sur le cloud pour qu’ils aient une interface physique pour les aider, les accompagner, que ce soit sur le volet infrastructure ou service.

Quels sont les besoins des clients qu'Orange a décelés en termes d'infrastructure et de service ?

- Les besoins sont très importants. Parmi les premiers bénéfices du cloud, il y a la capacité à monter en charge très rapidement. Quand vous avez une infrastructure propre, elle n’est pas aussi scalable ou extensible qu’une infrastructure cloud.

Aujourd’hui, nous avons des use cases en intelligence artificielle ou IA générative qui demandent des capacités de stockage importantes qui doivent être extensibles. Le cloud offre ce type d'avantage qu'une infrastructure physique propre ne peut pas offrir.

Vous avez mentionné l'édition d'un livre blanc. En quoi va-t-il consister et nourrit-il un objectif en particulier ?

- Ce livre blanc entre l’Ausim et Orange Maroc sera une co-construction pour donner les outils aux DSI pour l’approche de leur move to cloud. L'objectif est de leur expliquer les étapes, les offres qui existent, les risques à éviter, etc.

Quel impact direct aura ce partenariat avec l’Ausim sur les entreprises marocaines qui peinent encore à passer au cloud et comment comptez-vous les accompagner dans cette transition ?

- Nous espérons que cette contribution sera un accélérateur de ce "move to cloud". Nous avons une organisation qui adresse les PME, une autre qui s’occupe des grandes entreprises, des administrations publiques, etc. Nous voulons apporter un support technique à nos équipes commerciales sur ces activités du cloud, afin qu’elles puissent elles-mêmes accompagner les clients cibles dans cette aventure move to cloud. Le but est de contribuer à l’accélération du cloud au Maroc.

Quelles sont les prochaines étapes pour renforcer la position d'Orange Maroc dans l'écosystème numérique marocain?

- Nous souhaitons tirer profit au maximum des partenariats que nous avons déjà signés avec nos différents partenaires, notamment les hyperscalers, mais pas que. Nous voulons faire bénéficier nos clients au maximum de cette compétence et continuer à signer des partenariats et de ramener de la technologie au bénéfice de nos clients au Maroc.

Quelle est votre vision sur la transformation digitale du Maroc dans les prochaines années ?

- Je pense qu'elle est très bien amorcée. Quand on voit le Gitex, le nombre d'exposants, toutes les conventions qui ont été signées, que ce soit par les différents ministères, les opérateurs, etc. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet est très bien pris en main, que ce soit par les institutions publiques ou par les entreprises privées.

C'est de toute façon une transformation qui ne peut se faire qu'en co-construction avec tout l'écosystème. C'est tous les opérateurs publics ou privés qui sont présents au Maroc qui vont pouvoir réussir ce pari. Le digital est une formidable opportunité pour les entreprises marocaines et l'économie marocaine en général. Je lisais la dernière fois un rapport qui disait que les pays qui avaient adopté le digital gagnaient à peu près 2% de PIB par an.

Le digital permet aussi une inclusion économique et financière des populations qui n'ont pas forcément l'opportunité d'être incorporées dans l'économie locale et mondiale. Tous les ingrédients sont là. Les levées de fonds qui se font pour les startups se sont accélérées entre l'année dernière et cette année. L'écosystème est en mouvance.

Avec les enjeux qui nous attendent des événements sportifs majeurs, notamment de la Coupe du monde, je pense que nous n’avons pas trop le choix. Nous, les opérateurs, Télécom, avons engagé sous la houlette de l'ANRT un grand programme de partage d'infrastructures, notamment dans la fibre.

Il y a tous les enjeux et les ambitions de Maroc Digital 2030 sur la couverture du pays. Les 5,6 millions de foyers couverts par la fibre optique. Les 70% de la population couverts en 5G. Les ambitions sont là. Le cap est donné. Les entreprises privées et publiques sont en ordre de bataille. Les ministères, et notamment notre ministère de la Transition numérique, donnent le cap. Je pense qu'il n'y a aucune raison que nous n'y arrivions pas.

