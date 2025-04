Sahara. L’Estonie réaffirme son soutien au plan d’autonomie comme une “bonne base sérieuse et crédible”

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Cette annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères estonien, Margus Tsahkna, lors d’une conférence de presse, à l’issue d’entretiens, à Tallinn, avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'Étranger, Nasser Bourita, en visite en Estonie, la première d’un ministre marocain des Affaires étrangères dans ce pays.

Ce soutien au plan d’autonomie intervient dans le sillage de la dynamique internationale créée sous l’impulsion du Roi Mohammed VI en soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au plan d’autonomie.

M. Nasser Bourita a tenu, ce jour à Tallinn, une réunion de travail avec son homologue estonien, M. Margus Tsahkna, Ministre des Affaires Etrangères de la République d’Estonie@MoroccoInFIN pic.twitter.com/VXZpeeR6S5 — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) April 15, 2025

L’Estonie s’inscrit ainsi dans l’esprit de la dernière résolution 2756 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui se félicite du momentum créé et demande instamment qu’il soit mis à profit.

