RDV Business. Orange révolutionne la connectivité avec un routeur intelligent et ultra-sécurisé

À l'occasion du GITEX Africa, qui a débuté le lundi 14 avril à Marrakech, Orange a présenté sa nouvelle génération de smart routeurs, éco-responsables, au design marocain et ultra-sécurisés, avec son partenaire Bitdefender. Une annonce clé de cet évènement qui met en avant les innovations en matière de cybersécurité, de connectivité et de solutions numériques durables.

Orange Maroc vient de franchir une nouvelle étape dans l'innovation technologique avec le lancement d'une nouvelle génération de smart routeurs à la pointe de la technologie. Une première mondiale, présentée en exclusivité lors de cette première journée du GITEX Africa 2025.

Ces nouveaux routeurs offrent une performance ultra-rapide, une sécurité renforcée, une gestion 100% autonome et un design inspiré des mosaïques et moucharabieh marocains. Mais ce n'est pas tout : ils sont également propulsés par prpl OS, un système d'exploitation open source de nouvelle génération qui transforme la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils connectés.

"Chez Orange Maroc, nous avons toujours à cœur d’offrir à nos clients des solutions à la pointe de la technologie, alliant performance, sécurité et durabilité. Avec le lancement des smart routeurs Next Gen, nous franchissons un nouveau cap en matière d’innovation, en proposant des équipements ultra-connectés et sécurisés, tout en étant respectueux de l’environnement. Ce partenariat stratégique avec Bitdefender nous permet de renforcer la sécurité de nos produits, tout en offrant des services novateurs, tels que le VPN intégré, le contrôle parental et la protection des petites entreprises avec notre firewall", déclare Noël Chateau, Chief Consumer Officer Orange Maroc.

Cybersécurité de pointe grâce à Bitdefender et prpl OS

Avec prpl OS et en partenariat avec Bitdefender, Orange Maroc propose des solutions de cybersécurité renforcées. Le VPN intégré, le contrôle parental avancé et le firewall pour les TPEs permettent aux utilisateurs de protéger leur réseau et de naviguer en toute sécurité, tout en bénéficiant de la gestion simplifiée de ces services grâce à l’application Max it.

Les smart routeurs Next Gen d'Orange Maroc sont conçus pour offrir une connectivité ultra-rapide grâce à l’intégration des technologies de pointe, en Wi-Fi 7 et surtout compatibles 5G. Ces appareils sont non seulement adaptés aux besoins des utilisateurs de la fibre, mais aussi à l’évolution rapide vers la 5G.

Design marocain : allier technologie et culture

Le design marocain des smart routeurs s'inspire des célèbres mosaïques et moucharabieh marocains, alliant modernité et culture locale. Les appareils s'intègrent parfaitement à tous les types d'intérieurs tout en offrant une expérience de connectivité sans faille. Ce design a été imaginé et développé par Orange Innov, la division Innovation du groupe Orange, qui a conçu ces équipements pour allier esthétique et fonctionnalité.

Un produit éco-responsable pour un avenir durable

Dans un monde où l'empreinte carbone devient un enjeu majeur, Orange Maroc s'engage à promouvoir un numérique durable. Ces nouveaux routeurs intègrent un mode veille adaptatif qui permet de réduire la consommation énergétique jusqu’à 30% en période d’inactivité, tout en visant un objectif net zéro carbone en 12 mois.

Une solution pour les foyers et les entreprises

Les smart routeurs Next Gen d'Orange Maroc répondent aux besoins des particuliers et des entreprises, en offrant des services adaptés, sécurisés et à haute performance. Grâce à prpl OS, la gestion des réseaux devient plus simple, plus sûre et entièrement autonome.

