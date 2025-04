Africorp Mining décroche l’exploitation du gisement de cuivre Naour pour 230 MDH

Africorp Mining a remporté un appel d'offres international de l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) pour le gisement 'Naour', situé dans la province de Béni Mellal, avec un investissement de plus de 200 MDH et plus de 30 MDH pour l'acquisition de la licence d'exploitation.

CAN U17. Maroc-Côte d'ivoire : à quelle heure et sur quelles chaînes

Africorp Mining a remporté un appel d'offres international de l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) pour le gisement 'Naour', situé dans la province de Béni Mellal, avec un investissement de plus de 200 MDH et plus de 30 MDH pour l'acquisition de la licence d'exploitation.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

"Merija Mining, filiale d'Africorp Mining, pôle mines et carrières de la holding Africorp Consortium, présidée par Saad Berrada Sounni, franchit une nouvelle étape stratégique en remportant un appel d'offres international lancé par l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) pour l'exploitation du gisement Naour situé dans la province de Béni Mellal, près de Ksiba", indique un communiqué d'Africorp Consortium.

Ce nouveau projet, qui mobilisera un investissement de plus de 230 MDH, s'inscrit dans la dynamique de développement de Merija, après le succès de ses premières opérations minières dans la valorisation du minerai de cuivre par flottation entamées en 2019 dans la région de Bouarfa (Talsint), aujourd'hui pleinement opérationnelles.

Le gisement Naour présente un potentiel évalué à plus de 1,5 million de tonnes de ressources, avec une concentration moyenne estimée à 1,5% de cuivre. Il constitue un levier de croissance important pour l'entreprise, avec un chiffre d'affaires prévisionnel de 250 MDH dès 2027.

"Ce projet marque une nouvelle étape dans le développement de l'activité minière du groupe. Il vient couronner notre première expérience réussie dans la région de Bouarfa et ouvre des perspectives concrètes pour d’autres projets actuellement en phase de prospection", a déclaré Mohamed Lazaar, président d'Africorp Mining, cité dans le communiqué.

De son côté, Hassan Benjorfi, vice-président d’Africorp Consortium, a souligné : "L'accompagnement de nos pôles d’activités dans leur développement est au cœur de la mission d'Africorp Consortium. Le succès de Merija à travers le projet 'Naour' illustre parfaitement notre ambition de structurer des filiales solides, capables de porter des projets stratégiques à fort impact territorial. Africorp Mining incarne cette dynamique, en contribuant activement à la valorisation des ressources nationales tout en répondant aux exigences de durabilité et de responsabilité sociétale".

Déjà reconnue pour ses actions concrètes en matière de responsabilité sociétale dans ses sites d'exploitation, notamment via l'emploi local, l'équipement de villages en pompes solaires et la création de services de proximité, Merija renforce à travers ce nouveau projet son rôle de catalyseur industriel et territorial.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.