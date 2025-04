Mohamed Drissi Melyani : “Le temps de l’émerveillement passif face à la technologie est révolu” (GITEX)

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

“Ce salon d’exception, qui a réussi à devenir le cœur battant de l’innovation à l’échelle de notre continent africain, une plateforme de fertilisation croisée des idées et de formulation des ambitions, et, plus important encore, une plateforme d’unification des volontés et des efforts dans ce domaine.”

“Cette édition de "GITEX Africa" se tient dans un contexte marquant de notre histoire contemporaine, représenté par la montée en puissance de l’intelligence artificielle dans notre quotidien.”

“Elle représente également une transformation radicale dans tous les aspects de la vie : dans nos économies, nos institutions, nos concepts sociaux, soulevant des questions de souveraineté, de gouvernance, d’emploi, de justice, de démocratie, et bien d’autres encore.”

“Lors du dernier Sommet sur l’intelligence artificielle, le Royaume du Maroc a exprimé une position claire, affirmant que : l’Afrique ne peut rester un simple terrain d’expérimentation, mais doit être un acteur, un décideur et un producteur.”

“La stratégie nationale “Maroc Digital 2030” repose sur deux piliers fondamentaux :

Le premier consiste à créer une administration numérique au service du citoyen et de l’entreprise.Le second vise à créer une économie numérique génératrice de richesse, stimulante pour l’innovation et pourvoyeuse d’emplois.”

“Aujourd’hui, nous avançons avec confiance, armés de détermination, de volonté et d’une vision claire pour faire des technologies numériques un moteur de transformation profonde, un levier de compétitivité et un outil de justice sociale.”

“Dans cette perspective, l’Afrique doit travailler au développement des infrastructures numériques, à la connexion du monde rural à Internet, et à la formation des talents en intelligence artificielle et en data. C’est cette orientation que nous défendons aujourd’hui… Car nous voulons un continent qui ne subit pas les révolutions numériques, mais qui les met à profit et les oriente au service de ses peuples.”

“Le salon GITEX Africa constitue un point de rencontre entre le présent et l’avenir, ainsi qu’une vitrine pour les talents africains, afin d’échanger des idées et de poser les bases de la coopération dans le domaine numérique.”

“Le temps de l’émerveillement passif face à la technologie est révolu ; place à l’action, à la coopération et à l’impact.”

