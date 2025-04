Marrakech : Amal Seghrouchni échange avec les porteurs de projets sélectionnés dans le cadre de l'initiative “Morocco 200”

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Les startups sélectionnées, dont le nombre s'élève à 200, bénéficieront d’une participation subventionnée par le ministère à l’occasion de la 3ᵉ édition de "GITEX Africa Morocco", qui se tiendra du 14 au 16 avril à Marrakech.

Intervenant lors de cet échange, Amal Fellah Seghrouchni a relevé que l’initiative "Morocco 200", lancée par son département, en collaboration avec l’Agence de développement du digital (ADD), vise à favoriser l’internationalisation des startups marocaines et à dynamiser leur présence sur la scène technologique mondiale, indiquant que les startups sélectionnées bénéficieront d’une prise en charge à hauteur de 95 % des frais de location des stands, afin de lever les barrières financières pour accéder à un événement d’envergure tel que "GITEX Africa".

"Chaque startup disposera d’un stand de 4 m2, d’un accès à des bootcamps de préparation pré-événement, conçus en partenariat avec des investisseurs, des mentors et des accélérateurs dans l'objectif de renforcer leurs capacités à présenter efficacement leurs projets, structurer les pitchs, et mieux anticiper les attentes du marché", a-t-elle précisé, faisant savoir que plus de 600 rendez-vous B2B sont planifiés entre startups, investisseurs et partenaires.

Les lauréates pourront également participer au "Supernova Challenge", la plus grande compétition de pitch pour startups en phase de démarrage en Afrique, avec à la clé un prix prestigieux, a-t-elle insisté, notant que sur les 200 startups retenues, 130 participent pour la première fois, 2 ont été sélectionnées uniquement en 2023, pas moins de 55 ont participé à l’édition 2024, et 15 ont déjà pris part aux éditions 2023 et 2024.

Dans ce contexte, Mme Seghrouchni s'est félicitée que 34 startups fondées par des femmes fassent partie de la sélection, précisant que du point de vue sectoriel, l’intelligence artificielle arrive en tête, avec 13 % des projets sélectionnés, suivie par la Logitech et la mobilité (11 %), l’EdTech et la FinTech (8 % chacun), la HealthTech (7 %), et l’AgriTech (7 %).

Cette cérémonie a été aussi marquée par la remise de trophées aux membres du jury en reconnaissance de leur contribution précieuse au processus de sélection des startups.

Placée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, la troisième édition du GITEX Africa Morocco a pour objectif de favoriser les synergies entre gouvernements, investisseurs, entrepreneurs et leaders du numérique.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.