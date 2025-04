Le trophée de la CAN exposé au Gitex Africa à Marrakech

Le prestigieux trophée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) est actuellement exposé au Gitex Africa, le plus grand salon africain dédié aux technologies, qui se tient du 14 au 16 avril à Marrakech.

Au cœur du salon, le trophée brille non seulement comme une récompense sportive, mais aussi comme un emblème d’unité africaine et de mobilisation nationale, au milieu des dernières avancées technologiques, des start-up innovantes et des géants du numérique.

En attendant de savoir quelle nation soulèvera la coupe lors de la prochaine édition qui se déroulera du 21 décembre au 18 janvier 2026 au Maroc, la présence de ce symbole sportif dans un tel environnement rappelle que le sport est lui aussi un vecteur d'innovation technologique.

Rappelons que la 3e édition du Gitex Africa s’est ouverte le lundi 14 avril à Marrakech, réunissant plus de 45.000 participants et 1.400 exposants issus de plus de 130 pays.

