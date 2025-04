Ghassan Waïl El Karmouni reçoit un prix panafricain du journalisme en réassurance

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Continental Reinsurance Plc, l’un des principaux réassureurs panafricains, a annoncé les lauréats de la 10e édition des Prix panafricains du journalisme en réassurance lors d’une cérémonie tenue récemment à Cape Town, en Afrique du Sud.

Parmi les journalistes distingués figure Ghassan Waïl El Karmouni, de Médias24, qui a décroché le 2e prix dans la catégorie francophone (radiodiffusion, publication ou en ligne), pour son article intitulé "Assurance logement obligatoire, nécessité ou fardeau ?".

Dans cette même catégorie, le 1er prix a été attribué à Rabo Oumarou, des Éditions Sidwaya (Burkina Faso), pour un article explorant les raisons de la faible adhésion à l’assurance moto obligatoire à Ouagadougou. Le 3e prix est revenu à Bahwa Ferdinand (Le Journal.Africa, Burundi) pour son reportage sur l’assurance des pêcheurs du lac Tanganyika.

L’édition 2025 des prix a attiré plus de 150 candidatures issues de 19 pays africains. Les candidatures couvraient un large éventail de sujets, des plus classiques comme l’assurance automobile et la santé, aux thèmes émergents tels l’intelligence artificielle, la cyber-assurance ou encore les critères ESG.

"Les candidatures de cette année ont fait preuve d’une diversité impressionnante [...]. Cela reflète non seulement le dynamisme du secteur de la réassurance, mais aussi le rôle vital du journalisme pour rendre ces sujets accessibles et pertinents à travers l’Afrique", a déclaré le juge en chef, Michael Wilson.

"Les prix 2025 marquent notre décennie de célébration du talent journalistique et de l’excellence dans le secteur de la réassurance. Cette étape renforce notre engagement de longue date à promouvoir des reportages de qualité et à sensibiliser à la valeur de l’assurance à travers le continent", a souligné quant à lui le PDG du groupe Continental Re Holdings, Lawrence Nazare.

Lancés en 2015, les Prix panafricain du journalisme en réassurance sont entièrement sponsorisés par Continental Reinsurance. Ils visent à honorer les journalistes africains de la presse écrite, en ligne et audiovisuelle ayant contribué à vulgariser et approfondir les enjeux liés à l’assurance et à la réassurance dans les trois principales langues du continent : anglais, français et arabe.

