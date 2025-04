DGI : les demandes de remise gracieuse désormais accessibles en ligne

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Ce télé-service permet aux adhérents du SIMPL de déposer et suivre le sort réservé à leurs demandes de remise gracieuse, sans être contraints de se déplacer auprès des services fiscaux, indique la Direction dans un communiqué.

Cette fonctionnalité est accessible via le portail internet de la DGI au niveau de la rubrique SIMPL-Réclamation, fait savoir la même source.

Un guide d'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité est également disponible au sein de la même rubrique en versions arabe et française.

