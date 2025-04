212 Founders lance Expand212 et HQ212, deux nouvelles offres d’accompagnement (Interview)

212 Founders est le premier programme marocain structuré pour aider les entrepreneurs au potentiel à développer des projets innovants, avec une grande ambition d'internationalisation. Dans cette interview exclusive, le directeur du programme 212 Founders, Nawfal Fassi Fihri nous dévoile les ambitions du programme pour soutenir l'innovation et renforcer la coopération internationale, notamment avec la France et au-delà.

Vous profitez du Gitex Africa 2025 pour dévoiler une nouvelle offre d'accompagnement signée 212Founders. Quelles sont les principales nouveautés ?

Nawfal Fassi Fihri. Nous profitons de cette édition Gitex pour présenter une évolution majeure du programme 212Founders à travers le lancement de deux nouvelles offres, Expand 212 et HQ212.

L'offre Expand 212 s'adresse à des startups marocaines qui souhaitent amorcer ou structurer leur déploiement à l'international, que ce soit en Afrique francophone, au Moyen-Orient ou en Europe. Le dispositif repose sur un triptyque exploration, structuration et connexion. Il inclut un accompagnement terrain sur les zones ciblées, des mises en relation personnalisées avec des partenaires locaux et un appui à la levée de fonds pour pouvoir financer cette internationalisation et un accompagnement juridique pour anticiper les barrières à l'entrée.

L'offre HQ212 cible des startups étrangères internationales qui souhaitent s'implanter au Maroc. C'est un marché qui est perçu aujourd'hui comme une porte d'entrée vers l'Afrique, mais aussi comme un environnement d'affaires structuré et qui est porteur de l'innovation.

Notre offre HQ212 propose un accompagnement complet allant de l'exploration sur le marché marocain à l'implantation et avec des mises en relation qualifiées avec l'écosystème local, institutionnel, investisseur, acteur privé et public, un appui juridique pour faciliter l'installation au Maroc, ainsi qu'un co-investissement avec nos partenaires pour faciliter cet investissement au Maroc.

Ces deux dispositifs viennent compléter l'accompagnement historique de 212 Founders en s'adressant à des startups en phase pré-série A en termes de maturité. Elles répondent à un besoin clairement identifié sur le terrain, celui de passer à l'échelle dans un cadre structuré tout en restant connecté à l'écosystème local et régional.

Et en quoi cette évolution répond-elle aux besoins actuels des startups ?

- Nous avons observé qu'un grand nombre de startups, après avoir validé leurs produits et conquis un premier socle de clients au Maroc, peinent à franchir le cap de la croissance structurée. Cette phase charnière, qui est souvent sous-estimée, révèle des fragilités structurelles, des difficultés à accéder à des relais de croissance pertinents, des méconnaissances de cadres juridiques et fiscaux des marchés étrangers ou encore l'absence de réseaux stratégiques capables d'ouvrir les bonnes portes au bon moment.

Ces obstacles, s'ils ne sont pas anticipés, freinent la capacité de ces startups à scaler de manière cohérente et peuvent même mettre en péril leur dynamique initiale. C'est dans cette logique-là que s'inscrivent l'offre Expand212 et HQ212. Elles apportent une réponse ciblée à ces enjeux de changement d'échelle.

L'approche est à la fois pragmatique, contextualisée, mais également orientée résultat. Nous offrons aux startups des outils concrets pour analyser leur capacité de déploiement, mais aussi des partenaires qualifiés sur les territoires visés, sans oublier un soutien stratégique sur les dimensions financières et juridiques et un accompagnement pour adapter leur modèle aux réalités locales.

L'objectif n'est pas d'aller plus vite à tout prix, mais au contraire de poser les bons jalons au bon moment dans une logique de croissance maîtrisée et pérenne.

Vous proposez un accompagnement stratégique, mais aussi un financement Seed et Série A. Comment s'organise ce volet investissement ? À quel moment une startup peut-elle y accéder ?

Le volet investissement chez Expand212 est vraiment un pilier central de notre accompagnement. Il intervient à différents stades selon la maturité de la startup, en Seed ou pré-Série A, mais également avec la possibilité de mobiliser jusqu'à 13 millions de dirhams sous forme de co-investissement avec nos autres partenaires co-investisseurs. Le financement est conditionné à une instruction très rigoureuse qui intègre une analyse du produit, du marché, de l'équipe fondatrice, mais aussi de la stratégie de déploiement.

Nous accompagnons également les startups dans la structuration de leurs levées de fonds à travers nos partenaires pour les rendre plus attractives et lisibles auprès des investisseurs.

Concrètement, depuis son lancement, quel a été l'impact de 212 Founders ? Combien de startups avez-vous accompagnées ? Quels résultats pouvez-vous partager avec nous ?

Depuis le lancement du 212 Founders en 2019, plus de 135 startups ont été accompagnées avec 24 financements réalisés. Et à ce jour, 2 sorties. Nous avons vu plusieurs startups accélérer leur déploiement, structurer leur gouvernance, élever des fonds significatifs à l'issue de notre programme.

Mais au-delà des chiffres, ce que nous retenons, c'est la création d'un cadre de confiance aujourd'hui et de structuration dans un environnement où les entrepreneurs ont souvent besoin d'un accompagnement clair, exigeant et bienveillant.

Vous évoquez souvent une forte ambition d'internationalisation. Comment 212 Founders soutient-il ces startups dans leur déploiement en Afrique, au Moyen-Orient ou en Europe ?

L'internationalisation est vraiment au cœur de notre vision. Avec Expand 212 Founders, nous accompagnons les startups dans l'exploration de nouveaux marchés, la structuration de leurs opérations à l'international et la mise en relation avec des experts locaux, des investisseurs et des partenaires sectoriels. Nous opérons sur le terrain à travers des relais physiques ou à travers des collaborations ciblées dans des hubs pour offrir à nos startups un accès qualifié à des écosystèmes clés.

Vous êtes également implanté à Paris et notamment à la Station F. Quel est le rôle de cette présence en France dans votre stratégie ? Quels bénéfices concrets apporte-t-il aux entrepreneurs ?

Notre présence à Station F nous permet d'avoir un pied dans un écosystème européen de référence tout en offrant à nos startups un espace d'accueil, de réseautage et d'inspiration. C'est une porte d'entrée vers l'Europe mais aussi un outil de crédibilité pour des projets marocains ou africains souhaitant se confronter à d'autres standards internationaux. Cela crée évidemment un effet miroir utile qui encourage les entrepreneurs à se structurer davantage et à penser leurs ambitions à l'échelle régionale et internationale.

Quels sont les principaux freins aujourd'hui rencontrés par les startups marocaines et africaines dans leur phase de croissance ?

Plusieurs freins subsistent aujourd'hui. Le manque d'accès à des financements structurants, une fragmentation des marchés. Parfois, les startups souffrent d’un cadre réglementaire encore peu lisible et d’une solitude stratégique des entrepreneurs ou des fondateurs. Donc notre rôle est justement de réduire ces asymétries en apportant de la méthode, du réseau et des outils concrets pour passer de l'idée à l'escalade.

Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes porteurs de projets qui hésitent encore à candidater à 212 Founders ?

Je leur dirais : Osez structurer vos ambitions. Nous ne promettons pas de raccourci, mais nous offrons un cadre clair, exigeant et bienveillant, comme je le disais tout à l'heure, pour accompagner celles et ceux qui veulent construire des projets solides et durables.

Candidater à 212 Founders, c'est entrer dans une dynamique de long terme dans laquelle nous nous engageons aux côtés des entrepreneurs au rythme de leur développement et avec une vraie volonté de co-construction ensemble. Donc il faut tout simplement candidater, Il faut oser, tout simplement.

