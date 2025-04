L’ONCF lance une nouvelle application mobile pour la gestion des voyages

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a lancé une nouvelle application mobile "ONCF Voyages". Disponible sur Google Play et App Store, cette application vise à centraliser plusieurs services pour permettre aux voyageurs de planifier, réserver et gérer leurs déplacements directement depuis leur smartphone.

Cette application vient s’ajouter aux canaux digitaux existants de l’ONCF. Elle permet aux usagers d’accéder à un ensemble de services destinés à faciliter la planification et l’organisation de leurs déplacements, indique un communiqué de l'ONCF.

L’application " ONCF Voyages" offre plusieurs fonctionnalités :

Achat des billets : désormais, grâce à la nouvelle application, les clients pourront acheter leurs billets facilement en quelques étapes en choisissant le trajet, la date de voyage, le confort, le tarif disponible ainsi que le numéro de la place à bord du train.

désormais, grâce à la nouvelle application, les clients pourront acheter leurs billets facilement en quelques étapes en choisissant le trajet, la date de voyage, le confort, le tarif disponible ainsi que le numéro de la place à bord du train. Billet in-app : le billet sera inclus dans l’application mobile tout en offrant la possibilité de le télécharger.

le billet sera inclus dans l’application mobile tout en offrant la possibilité de le télécharger. Historique des recherches : toutes les recherches de trajets effectuées sur l’application mobile seront enregistrées et permettront aux clients de retrouver facilement leurs trajets les plus fréquents.

toutes les recherches de trajets effectuées sur l’application mobile seront enregistrées et permettront aux clients de retrouver facilement leurs trajets les plus fréquents. Espace personnalisé : la nouvelle application permettra aux voyageurs de bénéficier d’un espace personnalisé permettant de gérer les profils, les trajets favoris, les compagnons…

la nouvelle application permettra aux voyageurs de bénéficier d’un espace personnalisé permettant de gérer les profils, les trajets favoris, les compagnons… Achat sécurisé avec tarif réduit : les clients voyageant avec des cartes d’abonnement ou des cartes de réduction et déjà identifiés sur la base de données ONCF avec des adresses mail, doivent créer leurs comptes personnels et leur associer leurs titres de transport.

Pour les adhérents qui voyagent avec le tarif des organismes conventionnés (Fondations/Associations des œuvres sociales), ils doivent s’adresser aux collaborateurs en gares (ou contacter le CRC au 2255) pour s’assurer d’avoir une adresse mail identifiée sur la base de données ONCF et l’associer à leurs tarifs réduits, note l'ONCF.

L'application mobile intègre également d'autres fonctionnalités telles que l’annulation, l’échange de billets, la synchronisation avec le calendrier ou encore un service d’assistance, permettant ainsi aux utilisateurs de gérer leurs trajets directement depuis leur smartphone.

