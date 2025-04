Rabat : nouvelle étape dans la construction d'une plateforme de gestion de la circulation et de la sécurité

La SDL Rabat Région Aménagements a lancé un appel d'offres pour la réalisation des travaux de tranchées, micro-tranchées et génie civil du projet de réalisation d'une plateforme de gestion de la circulation et de la sécurité de la capitale du Royaume.

Cette étape concerne la réalisation des travaux de microtranchées, de tranchées, de fonçage horizontal, la fourniture et la pose des fourreaux pour réseau en fibre optique et des double parois DN50 pour alimentation électrique, pour un coût estimé à 17 millions de DH.

Le délai d'exécution est de 2 mois.

