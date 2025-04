L'ANP à la recherche d'un concessionnaire pour le nouveau chantier naval du port de Casablanca

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Disposant de 21 ha de terre-pleins, le nouveau chantier naval du port de Casablanca est composé de quatre types d'installations : une forme de radoub de 244 m x 40 m, une plateforme élévatrice de 150 m x 28m, d'une capacité de 9.000 tonnes, une darse de 62 mx13m, équipée d'un portique à sangles d'une capacité de 450 tonnes, et des quais d'armement d'une longueur totale de 820 mètres linéaires.

Selon l'appel à la concurrence, celui-ci s'adresse aux sociétés établies ou non au Maroc, ayant une expérience confirmée d'au moins dix ans dans l'exploitation de chantiers navals comparables à celui du port de Casablanca, agissant seules ou dans le cadre d'un groupement piloté par une société ayant l'expérience requise.

La durée de concession prévue est de 30 ans.

