Soudan: plus de 400 tués au Darfour par les paramilitaires, selon des sources citées par l'ONU

Plus de 400 personnes ont été tuées la semaine dernière lors d'attaques des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) soudanaises dans la région occidentale du Darfour, selon des "sources crédibles" citées lundi par les Nations unies.

Pour la seule période de mercredi à vendredi, "notre équipe soudanaise a confirmé 148 morts, mais ce chiffre est largement sous-estimé, car nos vérifications sont en cours", a déclaré lundi à l'AFP Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, ajoutant que "des sources crédibles ont fait état de plus de 400 morts".

Ce chiffre "n'inclut même pas les violences d'hier (dimanche, ndlr)", a-t-elle précisé.

Les FSR, en guerre contre l'armée régulière depuis le 15 avril 2023, ont intensifié ces dernières semaines leurs attaques contre les camps de réfugiés autour d'El-Facher, dans le but de s'emparer de la dernière capitale du Darfour qui échappe à leur contrôle. Depuis la fin de la semaine dernière, les FSR ont lancé des attaques terrestres et aériennes sur la ville et les camps de déplacés voisins de Zamzam et d'Abou Shouk.

Ces "attaques de grande ampleur" ont "mis en évidence le coût de l'inaction de la communauté internationale, malgré mes avertissements répétés concernant les risques accrus pour les civils dans la région", a déploré le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk.

Ces attaques ont exacerbé la crise humanitaire déjà désastreuse dans la ville assiégée par les FSR depuis mai dernier.

"Elles augmentent également le risque d'attaques à motivation ethnique contre des civils perçus comme proches des forces armées soudanaises", a averti M. Türk, dans un communiqué.

Le Haut-Commissaire a insisté sur le fait que les FSR avaient "obligation, en vertu du droit international humanitaire, d'assurer la protection des civils, y compris contre les attaques à motivation ethnique, et de permettre le passage en toute sécurité des civils hors de la ville".

Il a appelé "toutes les parties – et tous ceux qui ont de l'influence" à résoudre le conflit.