Présidentielle au Gabon: Oligui Nguema élu président pour sept ans

Le groupe Dakhla Hospitality, acteur historique du développement touristique à Dakhla, annonce le lancement de Dakhla WestPoint Résidence, un projet immobilier en front de mer, destiné à renforcer l’attractivité de la région et à capter une nouvelle clientèle d’investisseurs et de touristes....

OVHcloud est présente en force à la troisième édition du Gitex Africa Morocco. Un rendez-vous de la tech et des startups durant lequel le leader européen du cloud entend renforcer son ancrage africain et marocain avec des solutions cloud qui garantissent un hébergement des données sur le territoire....

La SDL Rabat Région Aménagements a lancé un appel d'offres pour la réalisation des travaux de tranchées, micro-tranchées et génie civil du projet de réalisation d'une plateforme de gestion de la circulation et de la sécurité de la capitale du Royaume.

Selon des informations du "Parisien", un projet d’assassinat ciblant l’influenceur "Amir DZ " a été déjoué après plusieurs mois d’enquête. Les investigations, menées conjointement par la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris et la DGSI, suggèrent une possible commande émanant d’Alger.

La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi 11 avril, à la fin d'une semaine plus que mouvementée, demeurant fébrile face à l'offensive commerciale lancée par Donald Trump.

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a lancé une nouvelle application mobile "ONCF Voyages". Disponible sur Google Play et App Store, cette application vise à centraliser plusieurs services pour permettre aux voyageurs de planifier, réserver et gérer leurs déplacements directement depuis leur smartphone.

Le groupe chinois Shandong Daye Co., Ltd., spécialisé dans la fabrication de produits métallurgiques pour l'industrie du pneumatique, a officiellement obtenu l’autorisation des autorités chinoises pour implanter une base industrielle au Maroc.

Le Maroc et l'Espagne ont signé, le jeudi 10 avril, deux conventions de coopération pour renforcer leur partenariat en matière de numérisation et d'ingénierie relative aux études du projet de liaison fixe à travers le Détroit de Gibraltar.

L'Exposition universelle 2025 a ouvert ses portes dimanche à Osaka, où sont représentés quelque 160 pays et régions, un rendez-vous placé par le Japon sous le signe des technologies d'avenir et de la concorde dans un monde "confronté aux divisions".

"Contrairement aux précédents scrutins de 2016 et 2023 marqués par des tensions et des contestations, le climat qui a prévalu durant cette journée électorale s'est révélé remarquablement serein", a estimé le site d'actualité gabonais en ligne Gabon mail infos.

Ses opposants, à commencer par Alain-Claude Bilie By Nze, l'accusent, au vu de ses fonctions passées auprès des Bongo, d'incarner la continuité du système et de vouloir confisquer le pouvoir, qu'il avait promis de rendre aux civils.

Chômage, pannes d'électricité, coupures d'eau, routes dégradées, transports publics insuffisants, manque d'écoles, hôpitaux défaillants... les défis sont nombreux, la dette publique élevée (73,3% du PIB en 2024) et les attentes des 2,3 millions d'habitants très fortes après plusieurs décennies de gabegie, pillage et gaspillage du système Bongo.

Son principal adversaire Alain-Claude Bilie By Nze, ex-Premier ministre d'Ali Bongo, n'a obtenu que 3,02%. Les six autres candidats n'ont pas dépassé les 1%. Le taux de participation s'élève à 70,4%, selon les résultats provisoires.

