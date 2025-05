Pour Trump, les 100 prochains jours s'annoncent plus compliqués que les 100 précédents

Le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration et la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) ont signé, vendredi à Rabat, un accord-cadre pour renforcer le partenariat institutionnel visant le développement de l'e-gouvernement et la généralisation de l'usage des caractéristiques techniques et des facilités sécurisées offertes par l'identité numérique associée à la nouvelle génération de la carte nationale d'identité électronique.