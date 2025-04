La France propose de faire payer “des frais de gestion” sur chaque petit colis entrant en Europe

La France propose de faire payer "des frais de gestion" sur chaque petit colis entrant en Europe, dès 2026, pour financer les contrôles appelés à se renforcer face à l'afflux de colis de faible valeur venus de Chine, ont indiqué des membres du gouvernement depuis l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Il s'agit de faire "payer aux importateurs, aux plateformes, et non pas aux consommateurs, un petit montant forfaitaire sur les colis", a déclaré la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin, évoquant "quelques euros" par colis.

"En anticipation de la réforme de l'Union douanière en 2028, la France défendra l'instauration rapide au niveau européen d'un mécanisme de frais de gestion sur chaque petit colis entrant en Europe. L'argent récolté servirait au financement des contrôles", a précisé à l'AFP le cabinet de la ministre.

Cette taxe serait appliquée à partir de 2026, jusqu'en 2028, date à laquelle l'Union européenne pourrait supprimer l'exonération de taxe douanière sur les colis d'une valeur inférieure à 150 euros, arrivant depuis des pays extérieurs à l'Union européenne.

Quatre ministres de Bercy, Eric Lombard (économie et finances), Amélie de Montchalin (comptes publics), Véronique Louwagie (commerce et artisanat notamment) et Clara Chappaz (intelligence artificielle et numérique), étaient en déplacement à l'aéroport de Roissy, pour parler "régulation" et "sécurité des plateformes de e-commerce".

La plateforme de commerce électronique Shein, basée à Singapour, fait l'objet d'une enquête de la Commission européenne, étant soupçonnée de ne pas suffisamment lutter contre la vente de produits qui ne respectent pas les normes européenne.

L'institution enquête aussi depuis octobre sur le site d'origine chinois Temu pour des motifs similaires.

Quelque 4,6 milliards d'envois d'une valeur inférieure à 150 euros sont entrés sur le marché européen en 2024, soit plus de 145 chaque seconde. Sur ce total, 91% provenaient de Chine.

Pour la France seule, 800 millions de colis d'une valeur inférieure à 150 euros ont été livrés l'an dernier (sur un total de 1,5 milliard de colis).