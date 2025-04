Guerre commerciale : Pékin dément toute négociation avec Washington

La nouvelle plateforme électronique "Bibliothèque juridique et judiciaire", conçue par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, centralise l’ensemble de l’information juridique et judiciaire. Textes législatifs, décisions de justice, publications doctrinales : le site permet le téléchargement, l’impression et la consultation de milliers de documents, répondant aux besoins des professionnels du droit, des chercheurs et du grand public.