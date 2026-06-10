En Espagne, le pape va bénir la Sagrada Familia, la plus haute église du monde

Au cinquième jour de son voyage en Espagne, le pape Léon XIV bénira mercredi à Barcelone la plus grande tour de la Sagrada Familia, la fameuse basilique toujours inachevée de Gaudi, et célébrera une messe dans ce joyau architectural, la plus haute église du monde.

La visite de Léon XIV dans ce chef d'oeuvre moderniste arpenté chaque année par des millions de touristes a lieu un siècle jour pour jour après la mort d'Antoni Gaudí, un fervent catholique, fait "vénérable" l'an dernier, étape préalable à sa béatification.

(Publicité)

(Publicité)

Arrivé mardi à Barcelone, le souverain pontife visitera auparavant dans la matinée de mercredi une prison et une abbaye dans le massif de Montserrat, qui domine Barcelone.

Le Saint-Père, chef spirituel du 1,4 milliard de catholiques dans le monde, cherche lors de ce voyage de sept jours en Espagne à reconquérir les fidèles dans un bastion catholique traditionnel où la pratique religieuse a fortement décliné.

A Madrid, où il a brièvement rencontré la superstar portoricaine Bad Bunny, présent jusqu'à mi-juin pour une série de concerts, Léon XIV a déjà célébré dimanche une messe en plein air devant 1,5 million de personnes, et tous ses déplacements ont attiré une foule immense.

Il s'est également exprimé, lors d'un discours inédit pour un souverain pontife, devant le Parlement, appelant au "dialogue patient" plutôt qu'au réarmement dans les relations internationales, avant de promettre à des victimes de violences sexuelles au sein de l'Eglise des "efforts supplémentaires" pour lutter contre ce "fléau".

- Retardée par le Covid-19 -

A la Sagrada Familia, la vertigineuse tour centrale du Christ que Léon XIV va bénir n'a été achevée qu'en février dernier, faisant culminer le sommet de la basilique à 172,5 mètres.

Une hauteur qui n'est absolument pas due au hasard puisque Gaudí tenait à ce que sa réalisation reste inférieure aux 177 mètres de la colline de Montjuïc à Barcelone, qu'il considérait comme une œuvre de Dieu.

La Sagrada Familia pourrait être terminée d'ici une dizaine d'années.

Le conseil de construction, une fondation canonique privée, avait prévu d'achever les travaux cette année. Mais la pandémie de Covid-19 a paralysé l'industrie touristique et avec elle la principale source de revenus du monument payant le plus visité d'Espagne.

Les touristes du monde entier affluent de nouveau, renflouant les caisses de la basilique, qui dépend de ces recettes, ainsi que de dons privés.

Reste que le conseil ne se risque pas à fixer une nouvelle date pour la fin des travaux, empêtré par ailleurs dans une polémique autour de la façade de la Gloire et ses quatre clochers.

Sa construction selon les plans défendus par les architectes entraînerait la démolition de deux pâtés de maisons, ce que les riverains voient évidemment d'un très mauvais oeil.

Les habitants se battent depuis des années pour faire échouer ce projet.

Après Madrid et Barcelone, Léon XIV achèvera sa visite de sept jours en Espagne sur les îles Canaries, au large des côtes africaines.

Il y rendra notamment hommage aux milliers de migrants morts en mer en tentant de rejoindre l'archipel sur des embarcations de fortune.

L'archipel espagnol, situé dans l'océan Atlantique au large des côtes africaines, est l'un des principaux points d'entrée en Europe des migrants en situation irrégulière.

Devant le Parlement espagnol, lundi, Léon XIV avait déjà appelé à une réponse "coordonnée, solidaire et efficace" de tous les pays face au "drame tragique de la migration".