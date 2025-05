Des manifestants simulent la mort devant le mémorial soviétique à Varsovie

La Caisse de dépôt et de gestion (CDG) vient de dévoiler le bilan de l'année 2024 de sa branche Épargne-Prévoyance avec notamment les résultats financiers et opérationnels de la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA) et du Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR)