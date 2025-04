Budget 2026/contribution pour les collectivités: “rien n'est arbitré” par le gouvernement, assure sa porte-parole

Dans le cadre des activités de l’Académie Hassan II des sciences et techniques du Maroc, le Pr Rédouane Taouil assure, le dimanche 27 avril de 12h30 à 13h30 à la salle Hiwar au Salon international de l’édition et du livre, une conférence sur : "La loi de l’offre et de la demande et la représentation du marché".