Recherchés en Europe pour drogue, blanchiment et fraude, onze suspects arrêtés à Marrakech et Tanger

L’opération, menée lundi 8 juin par la DGSN avec l’appui de la DGST, visait des profils signalés par Interpol à la demande des autorités françaises, belges et néerlandaises. Les perquisitions ont permis la saisie de montres, véhicules et motos de luxe, devises, téléphones, passeports et doses de cocaïne.

Les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont mené lundi 8 juin des opérations sécuritaires simultanées à Marrakech et à Tanger, ayant abouti à l’interpellation de onze personnes faisant l’objet de mandats d’arrêt nationaux et internationaux.

Selon la DGSN, les personnes arrêtées sont dix individus ayant une double nationalité marocaine et française, belge ou néerlandaise, ainsi qu’un ressortissant français. Les vérifications effectuées dans les bases de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ont révélé que dix d’entre eux faisaient l’objet de notices rouges émises par les autorités judiciaires françaises, belges et néerlandaises.

Parmi les personnes interpellées figurent six ressortissants français d’origine marocaine recherchés par la justice française pour leur implication présumée dans des affaires de blanchiment d’argent, d’appartenance à des réseaux criminels actifs dans le trafic de stupéfiants, ainsi que dans des faits d’escroquerie et de fraude. Trois ressortissants belges d’origine marocaine étaient, pour leur part, recherchés par la justice belge pour leur implication présumée dans le trafic international de drogue.

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L’opération a également permis l’arrestation d’un ressortissant néerlandais d’origine marocaine visé par une notice rouge internationale pour son implication présumée dans des affaires de trafic international de stupéfiants et de blanchiment d’argent.

Les interventions ont par ailleurs conduit à l’interpellation d’un ressortissant français recherché au niveau national sur la base d’un mandat émis par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) dans le cadre d’une affaire liée au blanchiment d’argent.

Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette opération ont permis la saisie de montres, d’effets personnels, de véhicules et de motos de luxe, ainsi que de sommes d’argent en monnaie nationale et en devises étrangères. Des cartes bancaires, des téléphones portables, des doses de cocaïne, des passeports et divers documents d’identité ont également été saisis.

Les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision des parquets compétents. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances des faits qui leur sont reprochés et de mettre en œuvre les procédures judiciaires prévues par la législation nationale.

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