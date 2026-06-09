Recherchés en Europe pour drogue, blanchiment et fraude, onze suspects arrêtés à Marrakech et Tanger
L’opération, menée lundi 8 juin par la DGSN avec l’appui de la DGST, visait des profils signalés par Interpol à la demande des autorités françaises, belges et néerlandaises. Les perquisitions ont permis la saisie de montres, véhicules et motos de luxe, devises, téléphones, passeports et doses de cocaïne.
Les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont mené lundi 8 juin des opérations sécuritaires simultanées à Marrakech et à Tanger, ayant abouti à l’interpellation de onze personnes faisant l’objet de mandats d’arrêt nationaux et internationaux.
Selon la DGSN, les personnes arrêtées sont dix individus ayant une double nationalité marocaine et française, belge ou néerlandaise, ainsi qu’un ressortissant français. Les vérifications effectuées dans les bases de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ont révélé que dix d’entre eux faisaient l’objet de notices rouges émises par les autorités judiciaires françaises, belges et néerlandaises.
Parmi les personnes interpellées figurent six ressortissants français d’origine marocaine recherchés par la justice française pour leur implication présumée dans des affaires de blanchiment d’argent, d’appartenance à des réseaux criminels actifs dans le trafic de stupéfiants, ainsi que dans des faits d’escroquerie et de fraude. Trois ressortissants belges d’origine marocaine étaient, pour leur part, recherchés par la justice belge pour leur implication présumée dans le trafic international de drogue.
L’opération a également permis l’arrestation d’un ressortissant néerlandais d’origine marocaine visé par une notice rouge internationale pour son implication présumée dans des affaires de trafic international de stupéfiants et de blanchiment d’argent.
Les interventions ont par ailleurs conduit à l’interpellation d’un ressortissant français recherché au niveau national sur la base d’un mandat émis par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) dans le cadre d’une affaire liée au blanchiment d’argent.
Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette opération ont permis la saisie de montres, d’effets personnels, de véhicules et de motos de luxe, ainsi que de sommes d’argent en monnaie nationale et en devises étrangères. Des cartes bancaires, des téléphones portables, des doses de cocaïne, des passeports et divers documents d’identité ont également été saisis.
Les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision des parquets compétents. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances des faits qui leur sont reprochés et de mettre en œuvre les procédures judiciaires prévues par la législation nationale.
à lire aussi
Article : Incivilités : le CESE propose un plan national pour changer les comportements
Du trottoir aux stades, en passant par les services publics, l’institution présidée par Abdelkader Amara dresse un état des lieux sévère des usages de l’espace commun. Son avis, présenté le mercredi 10 juin, met en cause autant l’éducation, l’application des règles que la gestion de proximité.
Article : Marhaba 2026 : le Maroc modernise le poste-frontière de Bab Sebta
À quelques heures du coup d’envoi de l’opération d’accueil des MRE, la nouvelle zone d’entrée a été ouverte dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 juin 2026, après plusieurs mois de travaux. La voie de sortie reste, elle, provisoirement en service avant une nouvelle phase de réhabilitation prévue après l’été.
Article : Santé : lancement effectif du groupement sanitaire territorial Casablanca-Settat
Réuni le mercredi 10 juin à Casablanca sous la présidence de Aziz Akhannouch, le premier conseil d’administration a adopté le programme d’action et le budget 2026 de cette nouvelle structure, appelée à piloter une offre publique de soins qui compte 376 établissements de santé primaire et près de 4.943 lits dans la région la plus peuplée du Royaume.
Article : Industrie : à Jorf Lasfar, Falcon veut produire le graphite qui manque au Maroc
Sans graphite, pas de batterie électrique. C’est ce maillon discret, mais indispensable, que Falcon Energy Materials veut produire à Jorf Lasfar. Retardée par l’arrivée d’équipements depuis la Chine, son usine pilote s’apprête à démarrer. Mais avant la grande unité prévue à l’horizon 2028, l’entreprise doit franchir l’étape qui décidera de tout : convaincre les industriels de la batterie que le produit marocain peut entrer dans leurs chaînes d’approvisionnement. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce grand pari industriel pour le Maroc.
Article : Exclusif. OCP reprend sa pleine cadence de production, transformant la crise en opportunité
Depuis quelques semaines, le groupe OCP est scruté de près à cause d’un contexte tendu. Crise d’Ormuz, hausse du soufre, des milliards contractés en dette, annonce de réduction de la production… Le tout assoit l’idée que le groupe traverse une crise sans précédent. La réalité est plus nuancée et plus intéressante. Fin mai, le groupe a pris une décision qu’il nous a confirmée en exclusivité : remonter à 100% de ses capacités de production d’engrais d’ici fin juin. Une annonce à rebours de toutes les lectures faites jusque-là. Révélations.
Article : Batteries électriques. La Chine défend ses investissements au Maroc et nie tout contournement commercial
EXCLUSIF. Les investissements chinois au Maroc dans les batteries et les composants destinés aux véhicules électriques continuent d’alimenter les inquiétudes en Europe. Contactée par Médias24, l’ambassade de Chine défend une coopération industrielle alignée sur la stratégie du Royaume, tandis que la Commission européenne ne les remet pas en cause par principe, mais affirme surveiller les flux commerciaux, les structures de production et le respect des règles d’origine.