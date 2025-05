L’Américain Robert Francis Prevost devient le 267e pape

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Léon XIV est le nom qu’il s’est choisi. L'Américain Robert Francis Prévost, âgé de 69 ans, a été élu pape ce jeudi 8 mai 2025.

Il parle plusieurs langues, dont l’espagnol et l’italien.

L’élection du nouveau pape a été annoncée par la fumée blanche qui s’est élevée peu avant au-dessus du Vatican. Les cardinaux étaient réunis à huis clos en conclave à Rome depuis mercredi pour élire le successeur du pape François.

