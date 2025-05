KAAN Hotel, la nouvelle adresse qui bouge à Casablanca

Véritable lieu de rencontres et d'expressions, le KAAN Hotel Casablanca est une adresse qui ne dort jamais. Elle se réinvente chaque jour pour offrir à ses hôtes une expérience inédite, où la créativité et l'animation sont au cœur de chaque moment.

KAAN Hotel Casablanca, emblème de la nouvelle génération d’hôtellerie lifestyle, se distingue par une programmation événementielle en perpétuelle mouvance où chaque espace et chaque instant dressent une scène d’expression. Amateur d’art, passionné de musique ou curieux de nouvelles expériences, vous y trouverez une animation qui vous correspond . Tous les jeudis soirs, le lobby du KAAN Hotel vibre au rythme de la Zone 404. Un rendez-vous hebdomadaire qui résonne comme une plateforme où divers artistes émergents se produisent et dévoilent leur talent, portés par le soutien de leur communauté. Le lieu se métamorphose alors en scène urbaine multifonctionnelle : tantôt galerie d’exposition, tantôt salle de danse ou café-théâtre, les passionnés de culture se retrouvent pour vivre des expériences inédites. Mais le KAAN Hotel s’affirme aussi à travers un autre évènement le Kaan Ya Makane, un rendez-vous trimestriel qui met en lumière des collaborations entre artistes émergents. Une façon pour l'établissement d'encourager ces échanges et de contribuer à la naissance de nouveaux talents de la scène artistique marocaine, enrichissant ainsi l’offre culturelle de la ville. Le KAAN Hotel est également le théâtre de Kantrol the Beat, un événement musical captivant qui promet de dynamiser les soirées casablancaises avec des performances musicales. Ce rendez-vous est l’occasion parfaite de vivre des moments inoubliables dans un cadre convivial et festif.

