Les Jeunes Maçons : la justice valide les premières créances

Six créanciers, dont Sonasid, connaissent déjà les montants à récupérer dans le cadre du redressement de la société les Jeunes Maçons, filiale de CAP Holding. Une deuxième vague de créances, comprenant celles d'Eqdom et une filale de Lafarge, sera bientôt soumise aux vérifications. Le point sur la procédure.

Au tribunal de commerce de Fès, le juge-commissaire chargé du redressement de la société Les Jeunes Maçons a validé une première vague de créances, apprend Médias24 de source judiciaire.

Rendues le 5 mai, les ordonnances de validation concernent sept créanciers de la filiale de CAP Holding (Chakib Alj). Ces...

