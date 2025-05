Un programme de soutien dédié aux petits éleveurs en cours d'élaboration

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Intervenant le lundi 5 mai à la Chambre des représentants, le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouari, a fait savoir que plus de 500.000 éleveurs, majoritairement des petits agriculteurs, ont bénéficié de la distribution de fourrages subventionnés. La plupart de ces éleveurs profitent également des campagnes sanitaires vétérinaires gratuites, avec la vaccination d'environ 17 millions de têtes d'ovins et de caprins.

Le ministre a précisé que 70% des incitations et aides directes accordées dans le cadre du Fonds de développement agricole ont bénéficié aux petites exploitations, y compris aux petits éleveurs.

En outre, M. El Bouari a rappelé que le ministère est en train d'élaborer un programme "ambitieux et intégré" pour la campagne 2025-2026 afin d'accompagner les éleveurs et d'améliorer la productivité du cheptel national.

Ce programme, dans lequel l'agriculture solidaire constitue un axe fondamental via des projets de production animale entièrement financés par l'État, permettra au cheptel de se reconstituer et de retrouver progressivement de bons niveaux durant les prochaines années, a-t-il poursuivi.

Le ministre a aussi réaffirmé que les petits et moyens agriculteurs sont au cœur des préoccupations de la stratégie "Génération Green", à travers les divers programmes et projets réalisés, ainsi que les aides qui leur sont destinées, précisant que 80% des éleveurs possèdent moins de 30 têtes d'ovins et de caprins.

