Tit Mellil-Berrechid, Aïn Harrouda et Sidi Maârouf : trois chantiers autoroutiers majeurs en images

IMAGES et DATA. Trois chantiers autoroutiers d’envergure sont en cours de réalisation par Autoroute du Maroc dans les environs de Casablanca, à savoir le réaménagement des nœuds de Sidi Maârouf et de Aïn Harrouda, ainsi que la construction de l’autoroute Tit Mellil-Berrechid. Les travaux avancent à un rythme soutenu. Bien que leur achèvement soit initialement prévu pour courant 2026, la société redouble d'efforts afin de les livrer avant la fin de 2025, en amont de la CAN. Le démarrage des travaux de construction de l'autoroute continentale Rabat-Casablanca est pour sa part imminent.

Ces trois projets structurants vont avoir un réel impact sur la circulation au niveau des axes autoroutiers de la région de Casablanca-Settat, où le trafic sera fluidifié grâce à plusieurs dizaines d’ouvrages d’art et autres structures en cours de réalisation.

Les taux d’avancement se présentent comme suit :

65% pour la construction de l’autoroute Tit Mellil-Berrechid ;

pour la construction de ; 40% pour le réaménagement du nœud de Aïn Harrouda ;

pour le réaménagement du 45% pour le réaménagement du nœud de Sidi Maârouf.

Les dates d’achèvement prévues initialement sont les suivantes :

avril 2026 pour l’autoroute Tit Mellil-Berrechid ;

pour l’autoroute août 2026 pour le nœud de Aïn Harrouda ;

pour le juillet 2026 pour le nœud de Sidi Maârouf.

Autoroute du Maroc (ADM) redouble toutefois d'efforts afin de les livrer avant le démarrage de la CAN 2025, prévu en décembre 2025.

Outre ces trois chantiers, ADM lancera également, dans l'avenir proche, les travaux de construction de l’autoroute continentale Rabat-Casablanca. Ce projet est actuellement en phase d’adjudication des marchés lancés. Les résultats devraient être dévoilés au plus tard ce mercredi 7 mai.

Tit Mellil-Berrechid, première autoroute marocaine conçue dès l’origine en 2x3 voies

Omar Sikkal, directeur général d’ADM Projet, la filiale d’expertise de la Société nationale des Autoroutes du Maroc, a présenté, ce mardi 6 mai, l’état d’avancement des principaux projets en cours et ceux déjà achevés, à l’occasion d’un workshop tenu sur le chantier de l’autoroute Tit Mellil-Berrechid, auquel Médias24 a assisté.

Dans cet article, nous allons nous concentrer sur les projets en cours de réalisation, ainsi que sur l’autoroute continentale, dont la construction devrait démarrer dans les prochaines semaines. Un autre article sera pour sa part dédié aux détails d'autres projets titanesques déjà achevés par ADM.

Le premier projet phare est celui de la nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid. Il s’agit de la première autoroute marocaine conçue initialement en 2x3 voies. Toutes les autres autoroutes du Royaume ont d’abord été construites en 2x2 voies par ADM. Certaines ont été élargies à 2×3 voies par la suite, en fonction de l’évolution du trafic et des besoins, à l’instar de l’autoroute de contournement de Casablanca, dont les travaux ont été achevés l’été dernier.

Cette nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid, qui s’étend sur 30 km, offre une alternative efficace à la circulation actuellement dense sur le Grand Casablanca. Elle viendra réduire la longueur et la durée des déplacements des usagers venant du nord (Tanger, Tétouan…) et de l’est (Oujda notamment) et se dirigeant vers le sud (Agadir notamment) et le centre du Royaume. Elle aura pour effet, par ricochet, de réduire le trafic sur l’autoroute actuelle.

Elle relie directement l’autoroute de contournement de Casablanca au niveau de la bifurcation de Tit Mellil, à l’autoroute Casablanca-Marrrakech et l’autoroute Berrechid-Béni Mellal au niveau du nœud autoroutier de Berrechid.

En d’autres termes, les voyageurs arrivant de Tanger, Tétouan, Oujda, ou même de Rabat et se dirigeant vers Berrechid, Marrakech et Agadir, n’auront plus à rentrer à l’intérieur de Casablanca, comme le montre la carte ci-dessous. Actuellement, ils sont obligés de passer par Sidi Maârouf, puis par l’aéroport de Casablanca, avant d’arriver à Berrechid. Selon Omar Sikkal, 40.000 usagers sont prévus sur cette nouvelle autoroute dès sa mise en service.

Le tracé en jaune est celui de la nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid

Le budget alloué à ce projet est de 2,5 milliards de DH (MMDH). La réalisation de cette infrastructure prévoit :

La construction de deux échangeurs, le premier, implanté sur la route régionale 315 (communément appelée route de Médiouna), reliera directement l’autoroute aux communes avoisinantes. Le second, placé sur la route nationale n°9 (RN9), desservira notamment l’aéroport Mohammed V et la ville de Deroua.

La construction de 4 viaducs (dont un sur l’oued Hassar) ;

(dont un sur l’oued Hassar) ; La construction de 24 ouvrages de rétablissement pour assurer la continuité des voies locales interceptées ;

pour assurer la continuité des voies locales interceptées ; Un volume de terrassement de 6,1 millions de m³ de remblais et 1,7 million de m³ de déblais pour adapter le tracé au relief ;

La pose de 700.000 tonnes d’enrobés et l’utilisation de 92.000 m³ de béton pour les structures, garantissant une durabilité élevée ;

La réalisation de 72 km de fossés et 91.000 m³ d’enrochements pour une gestion efficace des eaux pluviales.

Les quatre lots de cette autoroute ont été remportés par des sociétés marocaines

Pour une gestion optimale des délais de réalisation et pour favoriser la participation de l’entreprise nationale, ADM a défini un allotissement en 4 parties :

Lot 1 (11 km) : entre le nœud autoroutier de Berrechid et Deroua, confié au groupe Mojazine pour 780 millions de DH HT (MMDH) ;

(11 km) : entre le nœud autoroutier de Berrechid et Deroua, confié au pour ; Lot 2 (9,9 km) : entre Deroua et Médiouna, confié à El Hallaoui Sarl pour 768 MDH HT ;

(9,9 km) : entre Deroua et Médiouna, confié à pour ; Lot 3 (10 km) : entre Médiouna et la bifurcation de Tit Mellil, confié au groupement SBTX (ancienne Bioui)-GTR pour 792 MDH HT ;

(10 km) : entre Médiouna et la bifurcation de Tit Mellil, confié au pour ; Lot 4 relatif à la construction des 4 viaducs, confiée à Seeg Sarl pour 115 MDH HT.

Comme le montre la carte ci-dessous, les délais de réalisation sont fixés à 30 mois pour les trois premiers lots et à 27 mois pour le quatrième.

Le taux d'avancement des travaux sur ce chantier atteint actuellement 65%. Ainsi, le projet respecte le délai contractuel global qui est de 30 mois, à compter d’octobre 2023.

Ci-dessous l'avancement des travaux en images :

750 MDH pour le réaménagement du nœud de Aïn Harrouda

Le second projet d'envergure est celui de la transformation du nœud autoroutier de Aïn Harrouda. Ce chantier a pour objectif d'accompagner le développement soutenu que connait la région de Casablanca-Settat, et d'améliorer les conditions de sécurité et de circulation sur ce tronçon, ainsi que l'accessibilité au Grand stade de Casablanca.

Située au nord de la métropole, la section autoroutière reliant l’échangeur de Mohammédia Ouest à la bifurcation de Aïn Harrouda est actuellement l’une des sections les plus chargées du Royaume, avec un trafic s’élevant à plus de 140.000 véhicules/jour.

Ce tronçon représente deux points de cisaillement, qui entraînent des accidents graves :

- Le premier, entre les usagers qui arrivent de Mohammédia et qui se dirigent vers l'autoroute de contournement de Casablanca et ceux qui arrivent de Rabat et qui se dirigent vers l'autoroute urbaine de Casablanca, comme le montre l'image ci-dessous :

- Le second entre les usagers arrivant de l'autoroute de contournement de Casablanca se dirigeant vers Rabat, et ceux arrivant par l'autoroute urbaine se dirigeant vers Mohammédia, comme le montre l'image ci-dessous :

L'autre problématique se trouve au niveau de l'entrée de Aïn Harrouda. Les usagers qui souhaitent poursuivre leur route via l'autoroute de contournement de Casablanca se trompent trop souvent d'itinéraire et entrent par l'autoroute urbaine. Pour éviter un tel détour, certains reviennent en arrière, ce qui entraine également des accidents graves.

Pour alléger le trafic de cette section stratégique, qui assure à la fois le transit du trafic Nord-Sud, la fonction de pénétrante autoroutière vers Casablanca et la desserte de l'agglomération de Mohammédia et de sa zone industrielle, ADM a conçu une solution qui consiste à séparer les flux, à supprimer tous les entrecroisements et à réadapter la capacité de l’échangeur de Mohammédia Ouest avec des voies et bretelles supplémentaires.

Cette solution prévoit notamment :

La démolition de deux ouvrages d'art et la construction de 12 autres (image ci-dessous) ;

La création de nouvelles voies pouvant alle r jusqu’à 8 par sens ;

; La construction d’un carrefour surélevé au droit du giratoire actuel de la zone industrielle de Mohammédia ;

L’établissement d’une nouvelle connexion entre l’autoroute urbaine vers l’autoroute de contournement de Casablanca (en rouge sur l'image ci-dessous), pour permettre aux usagers venant de Casablanca de se diriger vers le sud de manière plus fluide.

L’enveloppe budgétaire allouée à ce projet est de 750 MDH (dont 30 MDH dédiés à l'éclairage, à la signalisation et autres), financée par le ministère de l’Equipement et de l’eau, ADM, le ministère de l’Economie et des finances et le conseil régional de Casablanca-Settat.

Le taux d'avancement des travaux atteint actuellement 40%. Ce projet respecte également son délai contractuel global qui est de 22 mois à compter d’octobre 2024, et ce malgré la complexité et les contraintes des travaux sous circulation.

Ci-dessous l'avancement de ce chantier en images :

500 MDH pour le réaménagement du nœud de Sidi Maârouf

Le troisième projet est celui du réaménagement du nœud de Sidi Maârouf. Sa localisation est représentée sur la carte ci-après :

Avec plus de 140.000 véhicules par jour, ce nœud représente un point d’échange phare de la capitale économique au niveau de sa sortie Sud, et de connexion entre l’autoroute de contournement de Casablanca et l’autoroute Casablanca-Berrechid.

Voici à quoi il ressemble actuellement :

Dans le cadre de son réaménagement, il sera réaménagé en format hybride à 3 étages, combinant deux types d'échangeurs, le "trèfle" et la "turbine", afin de supprimer les entrecroisements actuels et d’augmenter la capacité de la bifurcation pour répondre à la croissance du trafic.

La combinaison entre les deux types d'échangeurs, le "trèfle" et la "turbine"

La maquette du futur nœud

La conception du nœud prévoit :

La construction de 8 ouvrages d’ar t ;

t ; La mise à 2*5 voies de l’autoroute de contournement de Casablanca et de l’autoroute Casablanca-Berrechid de part et d’autre du nœud ;

La création de nouvelles bretelles.

Tous les points de cisaillement seront supprimés

L’enveloppe budgétaire allouée à ce projet est de 500 MDH, financée par le ministère de l’Equipement et de l’Eau, ADM, le ministère de l’Economie et des finances et le Conseil régional de Casablanca-Settat.

Le taux d'avancement des travaux atteint actuellement 40%, avec un délai prévisionnel de réalisation de 22 mois, à compter d’octobre 2024.

Ci-dessous, l'avancement des travaux en images :

