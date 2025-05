À Bakou, la Princesse Lalla Hasnaa rencontre la première dame d’Azerbaïdjan et rend hommage à Heydar Aliyev

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, a visité, le lundi 5 mai à Bakou, l’Allée d’honneur où elle a rendu hommage à la mémoire du leader national Heydar Aliyev, déposant une gerbe de fleurs devant sa tombe.

À son arrivée à l’allée d’honneur, la Princesse Lalla Hasnaa a été saluée par Mohamed Orkhan, grand conseiller auprès du cabinet du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev.

Par la suite, la Princesse Lalla Hasnaa s’est rendue à l’allée des Martyrs, où elle a rendu hommage à la mémoire des héros ayant sacrifié leur vie pour l’indépendance de l’Azerbaïdjan, en déposant des œillets rouges sur quatre tombes de martyrs, ainsi qu’une gerbe de fleurs devant la flamme éternelle.

Cette visite s’est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohammed Mehdi Bensaid, de l’ambassadeur du Roi à Bakou, Mohamed Adil Embarch, de la secrétaire générale de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, Lalla Nouzha Alaoui, et du directeur général de la Maison de l’Artisan, Tarik Sadik.

Dans la même journée, la Princesse a été reçue au siège de la Fondation Heydar Aliyev par Mehriban Aliyeva, première dame de la République d’Azerbaïdjan et présidente de la fondation.

(Avec MAP)

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.