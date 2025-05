Zagora : la grêle détruit les cultures de pastèques et inonde plusieurs quartiers

Le jeudi 1er mai 2025, la ville de Zagora a été frappée par une violente tempête caractérisée par de fortes pluies et des chutes de grêle. Cet épisode météorologique intense a provoqué des inondations dans plusieurs quartiers, perturbant la circulation et causant des dégâts matériels.

Les précipitations soudaines ont rapidement inondé les rues de Zagora, rendant la circulation difficile et affectant les activités quotidiennes des habitants. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des routes submergées et des véhicules tentant de naviguer à travers les flots.

Outre les dommages urbains, la tempête a eu des conséquences dévastatrices sur l'agriculture, secteur vital pour la région. Les cultures de pastèques, en particulier, ont été gravement endommagées par les chutes de grêle, menaçant la principale source de revenus pour de nombreux agriculteurs locaux.

