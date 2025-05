Nouveau pôle technologique à Sidi Othmane : une convention de partenariat signée entre la commune de Casablanca et la CDG

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

À cette occasion, les deux parties ont annoncé le lancement officiel du projet "Casablanca Tech Valley", qui sera réalisé par la société Ewane (filiale de la CDG).

Ce projet incarne une vision ambitieuse d’une ville équilibrée, compétitive, capable d’attirer des investissements et de créer des emplois à forte valeur ajoutée. Il consolide également la position de Casablanca comme un centre technologique d’excellence à l’échelle africaine. Rappelons-le, à travers ce projet, la commune de Casablanca ambitionne la création de plus de 20.000 nouveaux emplois.

Ce projet structurant s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transformation numérique. Il sera implanté dans l’arrondissement de Sidi Othmane, relevant de la préfecture de Moulay Rachid. Il vise à soutenir une croissance économique inclusive et durable, en anticipant la pression croissante sur les zones d’activités économiques actuelles et en répondant aux exigences de l’aménagement urbain moderne et des normes environnementales.

La commune de Casablanca considère également ce projet comme un levier majeur pour réaliser la justice territoriale. En effet, la création de ce pôle technologique devrait contribuer à rééquilibrer le développement urbain, en valorisant les potentialités locales de Sidi Othmane et en structurant un tissu économique diversifié.

La cérémonie de signature de cette convention s’est tenue à la wilaya de Casablanca-Settat, sous la présidence de Mohamed Mhidiya, wali de la région Casablanca-Settat, et en présence de Jamal Mokhtatar, gouverneur de la préfecture de l'arrondissement de Moulay Rachid, de Houcine Nasrollah, vice-président du conseil communal de Casablanca, chargé du portefeuille des biens de la commune, et de Mehdi Kebbaj, DG de la société Ewane, filiale du groupe CDG.

