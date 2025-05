IDE. Un afflux net de 9,1 MMDH au premier trimestre 2025

Le Maroc a enregistré un afflux net d’investissements directs étrangers de 9,16 MMDH à fin mars 2025, en hausse de 63,6% sur un an. Ce niveau, inédit depuis au moins cinq ans, résulte d’une progression des entrées de capitaux étrangers et d’une diminution des sorties. En parallèle, les investissements marocains à l’étranger reculent fortement.

Le Maroc a enregistré un afflux net d’investissements directs étrangers de 9,16 MMDH à fin mars 2025, en hausse de 63,6% sur un an. Ce niveau, inédit depuis au moins cinq ans, résulte d’une progression des entrées de capitaux étrangers et d’une diminution des sorties. En parallèle, les investissements marocains à l’étranger reculent fortement.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Les investissements directs étrangers (IDE) au Maroc enregistrent une augmentation remarquable au premier trimestre 2025. D’après les données de l’Office des changes, les flux nets atteignent 9,16 MMDH à fin mars, contre 5,6 MMDH à la même période de 2024, soit une progression de 63,6%. Ce niveau constitue un pic inédit sur les cinq dernières années.

Hausse des entrées, recul des sorties

Les recettes brutes issues des IDE, qui représentent les nouvelles entrées de capitaux, ont augmenté de 24,6% pour s’établir à 12,97 MMDH (contre 10,41 milliards un an plus tôt).

Les dépenses, c’est-à-dire les sorties liées à ces investissements, ont diminué de 20,8%, pour atteindre 3,81 MMDH (contre 4,81 milliards un an auparavant).

Repli marqué des investissements marocains à l’étranger

Parallèlement, les investissements directs réalisés par des résidents marocains à l’étranger poursuivent leur baisse. Les dépenses liées à ces opérations reculent de 22,6%, à 4,27 MMDH. Les recettes, provenant notamment des cessions ou des rapatriements d’actifs, baissent également de 14,8%, à 3,88 MMDH. Il en résulte un flux net très modeste de 388 MDH, contre 959 MDH un an plus tôt, soit une baisse de 59,5%.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.