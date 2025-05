Espagne-Portugal: mise en place d’un mécanisme conjoint pour identifier l'origine de la méga-panne électrique

L’Espagne et le Portugal ont décidé, vendredi, de mettre en place un groupe d’accompagnement conjoint chargé d’identifier les causes de la panne électrique de grande ampleur ayant touché lundi la péninsule ibérique.

L’Espagne et le Portugal ont décidé, vendredi, de mettre en place un groupe d’accompagnement conjoint chargé d’identifier les causes de la panne électrique de grande ampleur ayant touché lundi la péninsule ibérique.

Cette décision a été prise à l’issue d’une réunion tenue par visioconférence entre la secrétaire d’État espagnole à la Transition écologique, Sara Aagesen, et la ministre portugaise de l’Environnement et de l’Énergie, Maria da Graça Carvalho, indique un communiqué du gouvernement espagnol.

Les deux parties ont convenu de coopérer étroitement pour déterminer l’origine de l’incident et prendre les mesures nécessaires afin d’éviter qu’un tel événement ne se reproduise, ajoute la même source.

Elles ont également souligné l’importance d’une coordination étroite dans la communication des informations relatives à cette panne aux institutions européennes compétentes.

S’exprimant à l’issue de la réunion, la ministre portugaise a réaffirmé la nécessité de recueillir l’ensemble des données techniques disponibles pour comprendre les circonstances de cet incident, qualifié de complexe et sans précédent.

Selon les autorités espagnoles, la panne, survenue lundi à 12 h 33 (heure locale), a provoqué une chute instantanée équivalente à 60% de la consommation électrique du pays, soit environ 15 gigawatts, un phénomène qualifié d’"inédit" par l’exécutif.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.