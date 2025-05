Chili : un séisme de 7,5 degrés frappe l'extrême sud du pays, alerte au tsunami

Le Centre sismologique de l'Université du Chili a précisé que le tremblement de terre a été enregistré à 8h58 (heure du Chili) et son épicentre est situé à environ 218 kilomètres au sud de Puerto Williams, la ville la plus au sud du pays qui fait face à l’Antarctique.

En Argentine, le séisme a été fortement ressenti dans la ville d’Ushuaia où les autorités ont procédé à l’évacuation des habitants.

Pour sa part, le service de prévention et de réponse aux catastrophes du Chili a déclaré « l’alerte rouge » et ordonné l'évacuation de la zone côtière du sud chilien en raison d'une éventuelle arrivée de tsunami.

Le président chilien Gabriel Boric, originaire de la région touchée, s'est exprimé via son compte X après le fort tremblement de terre : « Nous demandons l'évacuation du littoral dans toute la région de Magellan », a-t-il averti.

« Notre devoir actuel est de prévenir et de suivre les instructions des autorités. Les Comités de gestion des risques de catastrophe, tant régionaux que nationaux, sont déjà opérationnels et toutes les ressources de l'État sont disponibles », a ajouté le président.

À Punta Arenas, située en Patagonie chilienne et sur le détroit de Magellan, qui relie les océans Atlantique et Pacifique, les rues se sont rapidement remplies d'habitants qui, avec des valises, étaient à la cherche d’abris, selon des images diffusées à la télévision locale.

