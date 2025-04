La 1re édition de Casablanca Music Week du 20 au 29 juin 2025

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La ville blanche s’apprête à accueillir la 1re édition de Casablanca Music Week (CMW), "un événement urbain qui promet de marquer l’été 2025", précisent les organisateurs dans un communiqué.

Avec une programmation "riche et variée", CMW célébrera la diversité artistique "à travers des concerts exceptionnels, des projections cinématographiques en plein air, des tournois de e-gaming, des activités sportives et un food court aux saveurs variées", poursuit la même source.

Les week-ends seront marqués par des concerts de stars internationales, avec des têtes d’affiche déjà annoncées comme Shaggy, Wyclef Jean, Gims, Dadju, Tayc, FloyyMenor et En Vogue. D’autres noms seront dévoilés dans les semaines à venir.

En semaine, une sélection de films sera projetée en plein air, "offrant une expérience cinématographique unique sous les étoiles de Casablanca".

Les amateurs de gaming pourront s’affronter lors de compétitions, tandis que les sportifs profiteront d’activités dynamiques pour allier culture et mouvement.

Par ailleurs, un cycle de conférences réunira experts et acteurs culturels autour de thématiques liées à l’événementiel et à la ville de Casablanca.

"Casablanca Music Week est bien plus qu’un festival : c’est une célébration de la culture sous toutes ses formes. Nous sommes fiers de lancer cette première édition qui, nous en sommes convaincus, deviendra un pilier de la scène culturelle casablancaise. Avec des artistes de renommée mondiale, des activités innovantes et une ambiance festive, CMW fera vibrer Casablanca comme jamais auparavant", a déclaré Hakim Chagraoui, PDG et fondateur de NRJ Maroc, cité dans le communiqué.

Les premiers Pass seront disponibles en prévente sur la plateforme Webook.com dès la deuxième semaine de mai, conclut-on.

