Météo. Temps nuageux et hausse des températures sur les 10 prochains jours

Lundi 28 avril :

Temps assez chaud sur les plaines Nord et Centre, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud.

Nuages légèrement instables avec ondées et orages isolés sur les Haut et Moyen Atlas et sur le Sud

de l’Oriental. Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Est des provinces sahariennes.

Ciel devenant passagèrement à souvent nuageux avec gouttes de pluies éparses sur les Haut et Anti-Atlas et

l’Est des provinces sahariennes. Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur la région de Tanger, la Méditerranée et les côtes Sud.

Température maximale de l’ordre de 38/42 °C sur l’extrême Sud du pays, de 34/38 °C sur l’intérieur du Gharb,

les plaines de Tadla et le Sud-Est, de 22/27 °C sur l’Atlas, de 18/22 °C près des côtes et de 28/34 °C sur le reste

Mardi 29 avril :

Temps assez chaud sur l’Oriental, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

Nuages bas denses sur l’Ouest de la Méditerranée avec brumes locales.

Ciel passagèrement nuageux avec gouttes de pluies éparses sur le Souss, le Haut Atlas et ses versants Est.

Nuages instables avec ondées ou averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas, leurs versants Est et le Sud

de l’Oriental. Chasse-poussières locales sur le Sud-Est, le Sud et le Sud de l’Oriental.

Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, le Sud-Est, le Sud, la Méditerranée et la région de Tanger.

Température minimale de l’ordre de 08/12 °C sur l’Atlas et le Rif, de 18/23 °C sur le Sud-Est et l’Est des

provinces sahariennes et de 12/18 °C partout ailleurs. Température maximale en baisse.

Mercredi 30 avril :

Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur la Méditerranée, le Moyen Atlas et le Nord-Ouest

du pays. Temps peu à passagèrement nuageux sur l’Est des provinces sahariennes.

Température en légère baisse sur les plaines intérieures et l’Est des provinces sahariennes.

Du jeudi 1ᵉʳ mai au mercredi 7 mai :

Tendance à temps variable sur l’Atlas et les régions Est du pays jusqu’à samedi.

Température en légère hausse progressive sur la majeure partie du pays.

