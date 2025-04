Le Maroc lance une nouvelle enquête sur l'état de ses industries de transformation

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le ministère de l'Industrie et du commerce lance, à partir de ce mois d'avril 2025, son enquête annuelle sur les industries de transformation pour les exercices 2023 et 2024, indique la CGEM dans un message adressé aux entreprises.

Elle vise ainsi à :

– Évaluer l’évolution du secteur industriel et mesurer les tendances et dynamiques qui influencent la performance des industries de transformation ;

– Mesurer la contribution à la performance économique en identifiant l'impact du secteur sur la création de valeur ajoutée, l’emploi et son poids dans le produit intérieur brut (PIB) national ;

– Identifier les perspectives de développement pour adapter le secteur aux nouvelles exigences du marché et des réglementations.

Cette enquête constitue "un outil clé pour affiner les stratégies industrielles, guider les décisions politiques et soutenir la transformation du secteur vers une industrie plus compétitive, durable et résiliente face aux défis globaux", poursuit la CGEM.

Pour ce faire, une plateforme numérique dédiée a été mise en place, permettant aux entreprises industrielles de saisir directement leurs données. Cette plateforme est accessible via le lien suivant : www.enquete-industrielle.ma.

La CGEM souligne enfin que toutes les informations collectées dans le cadre de cette enquête sont couvertes par le secret statistique, conformément à l'article 8 du décret royal n° 370-67 du 10 Joumada I 1388 (5 août 1968) relatif aux études statistiques.

