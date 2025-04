L’extradition de Mohamed Boudrika validée par la justice allemande

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La procédure d’extradition visant Mohamed Boudrika a franchi une étape décisive en Allemagne. Contacté par Médias24, le bureau du procureur de Hambourg, indique que “la Cour d’appel de la ville a jugé l’extradition de l’intéressé juridiquement admissible”.

Le parquet précise également que “l’Office fédéral de la justice a donné son feu vert à cette extradition”, tandis que la Cour constitutionnelle fédérale a “rejeté la demande” de Mohamed Boudrika “visant à suspendre temporairement la procédure”.

Toutefois, la date de la remise effective de Mohamed Boudrika aux autorités marocaines n’a pas été communiquée. Les autorités allemandes indiquent ne pas être en mesure de fournir ce détail à ce stade.

