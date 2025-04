Crise à la Fédération marocaine de basketball : suspension des compétitions du championnat national

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Cette suspension est motivée par trois raisons principales, indique un communiqué de la fédération. La première est "la résiliation du contrat d'assurance sportive par la compagnie d'assurance" en raison de l'incapacité de payer les primes, "ce qui constitue une violation d'une des conditions fondamentales pour garantir la sécurité des joueurs et du personnel technique et administratif".

La deuxième raison concerne une grève ouverte déclenchée par les employés de la fédération, protestant contre le retard dans le paiement de leurs salaires et indemnités. Quant à la troisième raison, elle est liée à une coupure totale des services téléphoniques et d'internet, ayant eu des répercussions négatives majeures sur l’ensemble des aspects administratifs et de communication essentiels.

"Face à cette situation critique, la Fédération royale marocaine de basketball indique avoir pris cette décision difficile à titre provisoire, jusqu’à ce que les conditions adéquates soient rétablies pour une reprise sécurisée et conforme à la réglementation en vigueur, et afin de surmonter les contraintes financières actuelles".

Le communiqué souligne par ailleurs que la fédération n'a toujours pas reçu la deuxième tranche de la subvention du ministère pour la saison passée, ni celle de la saison actuelle qui touche à sa fin.

