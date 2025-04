Le 17e SIAM braque les projecteurs sur l'épineuse problématique de l’eau

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Depuis sa première édition en avril 2006, le SIAM s’est forgé une solide réputation de rendez-vous incontournable des acteurs du monde agricole du Maroc et d’ailleurs en contribuant fortement aux multiples évolutions et réalisations de l’agriculture marocaine et en donnant une forte impulsion au rôle des régions dans la valorisation de leurs atouts pour attirer les investissements nécessaires au développement.

Le salon constitue également une réponse à la nécessité de développer le secteur agricole et de lui permettre d'affronter la concurrence dans un contexte marqué par une mondialisation galopante, par la promotion des pratiques agricoles durables, de l’innovation technologique, des échanges commerciaux et de la coopération internationale.

Au-delà de sa portée historique, cet événement d’envergure internationale marque l’intérêt éminent porté par SM le Roi Mohammed VI au développement et à la modernisation du secteur agricole.

S’inscrivant dans la ligne droite de la vision royale pour une agriculture intégrée et résiliente dans un contexte de rareté des précipitations, de pénurie d’eau et de changements climatiques, le salon constitue en effet une plate-forme d’échange et de suivi adaptée à l’accompagnement des partenaires du Royaume dans le co-développement de projets liés à l’agrobusiness, selon une démarche durable et respectueuse des hommes, des sols et de la biodiversité.

Cette année, le salon marque une nouvelle étape dans son engagement pour une agriculture innovante, inclusive et tournée vers l’avenir en choisissant comme thématique : "Agriculture et monde rural : l’eau au cœur du développement durable".

Placé sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le salon conforte, à travers le thème choisi, le rôle du Maroc comme acteur majeur d’une agriculture durable et résiliente, à l’échelle régionale et mondiale, et reflète l’engagement continu du Royaume à mobiliser tous les moyens pour faire de l’alliance entre l’eau et l’agriculture un levier stratégique pour créer des richesses en milieu rural et d’assurer en conséquence la souveraineté alimentaire.

Face à la gravité des changements climatiques et la forte tension sur les ressources en eau, le salon souligne l’urgence d’une mobilisation collective en adoptant des solutions qui se basent essentiellement sur des technologies de pointe, telles que les systèmes d’irrigation intelligents, la réutilisation des eaux usées traitées ou encore la surveillance des cultures par drones thermiques.

Les débats et conférences, qui seront animés par des experts et chercheurs de renommée, vont insister sur la bonne gouvernance de l’eau, facteur essentiel à l’équilibre des filières agricoles et des territoires ruraux. L'objectif est de croiser les expertises et d’explorer des pistes et alternatives concrètes pour une agriculture plus résiliente, capable de répondre aux défis climatiques et de préserver l’équilibre de l’écosystème agricole, en vue d’assurer une souveraineté alimentaire durable, selon les organisateurs.

L’édition 2025 connaîtra la participation de 1.500 exposants représentant 70 pays et table sur une affluence de plus de 1 million de visiteurs.

En effet, plus qu’une simple vitrine des nouveautés et innovations du secteur, le salon se veut une plateforme privilégiée de rencontres et d’opportunités de partenariats entre les différents acteurs et opérateurs de l’écosystème (experts, professionnels, institutionnels, …) qui vont discuter de solutions concrètes visant à aboutir à un développement agricole résilient, inclusif et durable.

Le salon accueille cette année la France en tant qu’invitée d’honneur, un choix qui reflète l’excellence des relations entre les deux pays, notamment dans le domaine agricole, agro-industriel, halieutique et forestier, et qui offre des perspectives de développement et de partage d’expertises.

Installé sur une superficie couverte de 12,4 hectares, le SIAM sera structuré autour de douze pôles thématiques, consacrés aux produits du terroir, à l’élevage et intrants d’élevage, au machinisme agricole, à l’agro-alimentaire, à l’agrofourniture, à l’agri-digital, à la nature et l'environnement, à l’international, aux régions du Royaume, aux institutionnels et sponsors et un espace dédié aux conférences.

