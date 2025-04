Missiles Stinger et diplomatie sécuritaire : décryptage d’une annonce hors norme

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Au-delà de l’annonce d'acquisition de missiles, c’est l’ampleur de la communication autour de cette vente qui a attiré l’attention de notre consultant militaire Abdelhamid Harifi. "Le communiqué a non seulement été publié sur le site de la Defense Security Cooperation Agency, mais il a également été relayé par les comptes officiels des ambassades des États-Unis et du Maroc. Cette mise en avant diplomatique inédite témoigne du caractère stratégique de cette opération", analyse notre consultant.

Cette transaction intervient également dans un contexte particulier, quelques jours seulement après la visite officielle du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, à Washington. Une visite qui, selon Abdelhamid Harifi, "fut un franc succès pour la cause nationale et a permis de renforcer les axes de coopération bilatérale, notamment en matière de sécurité et de défense. L’annonce des Stinger s’inscrit dans cette dynamique de rapprochement renforcé".

Ce qui est inédit, selon notre expert, c’est la manière dont la diplomatie marocaine a relayé l’information. "C’est la première fois que le Maroc communique officiellement sur une acquisition militaire avant même la livraison du matériel. Lors de l’achat des hélicoptères Apache, aucune déclaration officielle n’avait été faite avant leur réception sur le sol marocain", fait observer notre consultant militaire.

"C’est aussi une forme de publicité bénéfique pour l’administration américaine, qui montre qu’elle continue de vendre ses armes à des alliés stratégiques, et ce, à des montants très élevés qui contribuent directement à soutenir leur industrie de défense et à créer des emplois, malgré les tensions commerciales et géopolitiques actuelles", analyse Abdelhamid Harifi.

La dimension technologique

Sur le plan technologique, la résonance médiatique de l’acquisition des missiles FIM-92K Stinger par le Maroc appelle à des précisions essentielles. "Après la publication du communiqué, beaucoup ont cru à tort qu’il s’agissait de MANPADS, ces missiles portables tirés à l’épaule, mais ce n’est pas le cas ici". En effet, la version choisie par les Forces armées royales (FAR) n’est pas une unité portable, mais une déclinaison avancée du célèbre missile antiaérien américain, initialement conçu comme riposte américaine au Strela russe.

"Le FIM-92K repose sur une technologie nettement plus sophistiquée que les MANPADS classiques", explique notre interlocuteur. Il intègre notamment un système de datalink, permettant un échange en temps réel entre le poste de tir et l’opérateur. "Ce lien numérique assure une meilleure synchronisation et augmente significativement la précision, ainsi que la fiabilité du système dans des conditions de combat modernes", précise Abdelhamid Harifi.

Déployables sur des véhicules ou en positions fixes, ces missiles pourront notamment être associés aux systèmes de défense Skyguard, déjà en service au Maroc avec les missiles PL9. "Les Skyguard sont utilisés pour la protection rapprochée des bases aériennes. L’intégration du Stinger dans ce dispositif renforce considérablement la densité de la couverture antiaérienne marocaine".

Les objectifs opérationnels

Les objectifs opérationnels de cette future acquisition sont multiples. Le Stinger FIM-92K est destiné à accompagner les unités blindées et les formations d’artillerie – qu’il s’agisse de pièces sol-sol ou sol-air – pour offrir une protection directe contre les attaques aériennes. Il servira aussi de "bouclier rapproché" autour des grandes batteries de défense stratégiques, comme les systèmes Barak MX récemment acquis ou les Patriot américains, dont l’arrivée est anticipée dans le cadre de la montée en puissance des FAR.

Notre consultant militaire insiste sur la pertinence de cette acquisition face aux menaces contemporaines. "Dans un contexte marqué par l’essor des drones armés et de reconnaissance, le FIM-92K offre une réponse adaptée grâce à une portée opérationnelle d’environ 6 km – et maximale pouvant atteindre 8 km –, tout en étant capable de cibler efficacement des engins volant à très basse altitude".

Alors que les Forces armées royales poursuivent la mise en place progressive d’une défense aérienne multicouche, combinant des systèmes de courte, moyenne et, à terme, longue portée, la menace à très basse altitude reste un défi opérationnel majeur. Pour Abdelhamid Harifi, "cette vulnérabilité n’est pas propre au Maroc, elle concerne aujourd’hui toutes les armées modernes", notamment face à la prolifération d’hélicoptères armés et de drones d’attaque de plus en plus agiles et sophistiqués.

"La menace à basse altitude est devenue l’un des points névralgiques de la réflexion stratégique dans le monde militaire", analyse notre expert. Si des technologies émergentes comme le brouillage électronique, les armes à énergie dirigée ou encore les systèmes autonomes de neutralisation suscitent de plus en plus d’intérêt, aucune de ces solutions ne permet encore, à elle seule, de garantir une couverture efficace et continue. "Dans ce contexte, le Maroc fait le choix judicieux de la diversification des moyens de réponse", affirme notre consultant, "et l’acquisition des missiles FIM-92K Stinger s’inscrit dans cette approche multidimensionnelle".

Cette stratégie n’est pas nouvelle. Abdelhamid Harifi rappelle qu’en 2010, le Royaume avait déjà intégré les missiles PL-9 dans les batteries Skyguard, combinées à des canons bitubes de 35 mm. "Ce système avait été notamment déployé en alerte le long du littoral de Casablanca, en réaction à la menace alors croissante venue de Libye".

Aujourd’hui, l’intégration du FIM-92K vient compléter et renforcer cette architecture défensive. "C’est un système combat proven", insiste-t-il, "qui a démontré toute sa pertinence sur des théâtres d’opérations actifs comme l’Ukraine".

Un prix "excessif" ?

L’un des éléments qui a également suscité de vives réactions à la suite de l’annonce a trait au montant mentionné dans le communiqué publié par la DSCA : 825 millions de dollars pour 600 missiles FIM-92K Stinger Block I. Plusieurs analystes ont estimé ce chiffre élevé, surtout lorsqu’il est comparé à des acquisitions similaires récentes effectuées par d’autres pays, notamment européens. Pour Abdelhamid Harifi, cette réaction mérite d’être nuancée. "Il ne faut pas confondre notification officielle et contrat effectif. Le chiffre avancé par la DSCA représente un plafond légal, et non le coût réel de la transaction".

Notre consultant rappelle que les notifications de la DSCA sont des autorisations maximales délivrées par le Congrès américain, dans le cadre d’un processus réglementaire strict encadrant les ventes militaires à l’étranger. "Ce ne sont ni des devis, ni des engagements contractuels fermes", insiste Abdelhamid Harifi, rappelant l’exemple de l’acquisition des F-16 par le Maroc en 2009, pour laquelle la notification portait sur 2,4 milliards de dollars, alors que le contrat final n’avait finalement coûté que 1,3 à 1,4 milliard, après renégociation du périmètre d’acquisition et l’exclusion de certains armements comme les missiles AGM-65H.

Concernant les FIM-92K, la notification actuelle évoque uniquement la fourniture de missiles, sans faire mention des autres composantes essentielles au déploiement opérationnel du système. "On n’y trouve aucune référence aux lanceurs, aux véhicules de déploiement, aux systèmes de datalink, ni aux formations spécifiques des opérateurs", précise Abdelhamid Harifi. Or, ces éléments sont déterminants dans le cas de la version K, qui repose justement sur une technologie avancée de liaison de données temps réel entre l’unité de tir et l’opérateur.

Cette absence de détails n’est pas anodine. "Elle pourrait refléter un choix stratégique du Maroc, qui souhaite sans doute préserver la confidentialité sur certains volets sensibles de cette acquisition", estime notre expert. Il rappelle également que le Royaume n’est pas un utilisateur historique du Stinger terrestre, ce qui implique des investissements en formation pour les forces terrestres, distincts de ceux réalisés pour les versions air-air intégrées aux hélicoptères Apache récemment acquis, également dotés de Stinger mais qui disposent de leurs propres systèmes d’acquisition de cibles.

Enfin, Abdelhamid Harifi attire l’attention sur un dernier point : la mention dans la notification de 600 missiles autorisés ne signifie en rien que le Maroc commandera effectivement ce volume. "Les quantités finales, les coûts effectifs et les délais de livraison dépendront d’une contractualisation ultérieure, négociée en fonction des priorités stratégiques et des capacités budgétaires marocaines", conclut-il.

