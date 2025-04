Bugshan investit 150 MDH dans sa nouvelle marque d’eau de source naturelle “Acyl”

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Ce projet, pour lequel MCEG a investi plus de 150 millions de DH, s’inscrit dans la stratégie de développement industriel du groupe, axée sur la diversification de ses activités au Maroc et le renforcement de sa présence dans le secteur de l’agroalimentaire à travers Acyl, indique un communiqué du groupe.

La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, des représentants des autorités locales ainsi que des dirigeants de MCEG et du groupe Bugshan Morocco.

A cette occasion, Ryad Mezzour a souligné que ce projet " illustre parfaitement le modèle d'un investissement productif, durable et à fort impact socio-économique pour la province d’El Hajeb. Il contribuera à la dynamisation de la filière de la production des eaux embouteillées, en faveur d’une souveraineté industrielle plus renforcée".

Et d’ajouter que ce projet se distingue également par sa forte dimension environnementale, intégrant des technologies de pointe pour la production d’énergies renouvelables, le traitement des eaux usées ainsi que la gestion durable et responsable des ressources hydriques.

Cité dans le communiqué, Hafid Alaoui, directeur général de MCEG, a affirmé qu'à travers cette nouvelle unité, "MCEG s’engage à répondre durablement aux besoins d’un marché en pleine croissance, tout en intégrant les standards environnementaux les plus exigeants. Ce projet industriel, conçu pour produire jusqu’à 45 000 bouteilles par heure d’eau de source naturelle ACYL, représente une étape structurante pour notre développement, mais aussi pour la dynamique socio-économique locale, notamment en matière d’emploi avec la formation de jeunes talents marocains".

MCEG produit et commercialise Acyl, une eau de source naturelle issue du bassin de Sebou, reconnue pour sa légèreté et son équilibre minéral naturel. ACYL s’engage à offrir une eau de qualité supérieure, répondant aux normes nationales et internationales, précise le communiqué.

Grâce à des technologies de production avancées et un contrôle rigoureux à chaque étape, la marque garantit une eau adaptée aux attentes des consommateurs marocains, tout en respectant des standards de qualité et de sécurité.

Acyl a introduit une innovation unique dans le marché des eaux au Maroc avec le bouchon solidaire, conçu pour rester attaché à la bouteille. Cette initiative vise à réduire les déchets plastiques, à faciliter l’utilisation des bouteilles et à améliorer la recyclabilité en simplifiant le processus de recyclage. Respectant les normes internationales, notamment européennes, cette solution répond aux exigences environnementales croissantes et contribue à une gestion plus responsable des ressources, explique le groupe.

Un modèle intégré axé sur la durabilité

Dans le cadre de sa stratégie environnementale, MCEG a équipé son site de production de 360 panneaux solaires, couvrant jusqu’à 40% de ses besoins énergétiques, réduisant ainsi son empreinte carbone. L’entreprise a également mis en place une station de traitement des eaux usées (STEP) permettant d’éviter tout éventuel gaspillage d’eau. Cette dernière est entièrement réutilisée pour l’irrigation d’une ferme biologique avoisinante, contribuant à la préservation des ressources et à une démarche d’économie circulaire, ajoute la même source.

Sur le plan économique et social, l’unité a permis la création de plus de 300 emplois, dont 110 directs. MCEG accompagne cette dynamique par des programmes de formation continue et d’accompagnement professionnel, visant à développer les compétences des équipes et à garantir un haut niveau d’exigence opérationnelle.

Les perspectives d'avenir de MCEG et de sa marque Acyl sont axées sur une croissance durable et une consolidation de leur présence sur le marché national. L'entreprise prévoit d'étendre sa capacité de production pour répondre à la demande croissante, tout en élargissant son réseau de distribution à travers les régions du Maroc.

MCEG continue également de renforcer ses initiatives environnementales, avec l'objectif d'augmenter l'utilisation de l'énergie solaire dans le cadre de son engagement pour une gestion responsable des ressources naturelles, conclut le communiqué.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.