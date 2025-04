LGV Kénitra-Marrakech : des sociétés chinoises fourniront des rails neufs pour 489 MDH

Un groupement composé de trois sociétés chinoises vient de remporter un contrat de fourniture de rails neufs, destinés à la construction des voies de la LGV reliant Kénitra à Marrakech et à la modernisation des installations ferroviaires entre Sidi Ichou et Fès.

Un groupement composé de trois sociétés chinoises vient de remporter un contrat de fourniture de rails neufs, destinés à la construction des voies de la LGV reliant Kénitra à Marrakech et à la modernisation des installations ferroviaires entre Sidi Ichou et Fès.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Après avoir présenté "l'offre la moins disante", tel qu'expliqué par l'Office national des chemins de fer (ONCF), c'est le groupement composé de China Railway Material, Group Hong Kong Macau Co et Angang Steel Company Limited qui fournira des rails neufs 60 E1 de 36 ml pour la construction des voies de la LGV entre Kénitra et Marrakech et le remaniement des installations de voie entre Sidi Ichou et Fès. Le marché a été adjugé pour un montant de 51,6 millions de dollars (489 millions de DH).

Les prestations, dont le délai d'exécution est de 18 mois, comprennent notamment :

La fabrication des rails élémentaires ;

Leur transport de leur lieu de fabrication au port de Casablanca ;

Leur déchargement et conditionnement sur des wagons plats mis à disposition par l'ONCF.

Ce marché rentre dans le cadre de la deuxième étape du schéma directeur de développement des LGV lancé par l'ONCF. L'étape consiste en la construction d'une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse, reliant les zones métropolitaines de Rabat, Casablanca et de Marrakech. Elle comporte principalement :

La conception et la réalisation d'une ligne nouvelle entre Kénitra et Marrakech conçue pour une vitesse de 350 km/h et à exploiter à 320 km/h ;

La conception et la réalisation des aménagements des zones terminales de Rabat, Casablanca et Marrakech (travaux sur voies exploitées, TVE)

L'aménagement des bases de travaux ;

La conception et la réalisation des équipements ferroviaires ;

La conception et la réalisation du système de signalisation et des télécommunications ;

La construction des nouvelles gares GV, des gares de trains de proximité et l'aménagement des gares existantes ;

La construction du centre de maintenance pour l'entretien des rames à Marrakech.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.