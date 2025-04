Les marchés financiers dans le rouge après l’annonce de tarifs de 104% contre la Chine

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le S&P 500, le Dow Jones, le Nasdaq, le CAC 40, le DAX… Et la liste s’allonge. Tous les grands indices boursiers sont dans le rouge et aucun marché n’échappe à la vague de baisse généralisée.

En cause : l’annonce d’une spectaculaire hausse des droits de douane américains sur les exportations chinoises. Cette fois-ci, c’est inédit, on parle de droits atteignant 104%. Autrement dit, vendre un produit chinois sur le sol américain devient quasiment impossible.

Cette escalade intervient après que Donald Trump a mis en garde les pays contre toute riposte symétrique aux hausses tarifaires imposées par Washington. Pékin, ayant néanmoins répondu par des mesures similaires, s’est vu accorder un ultimatum de 24 heures par le président américain pour lever ses propres droits de douane. Faute de quoi, Trump avait promis d'agir. Et il a tenu parole : nous voilà désormais face à un mur tarifaire de 104% sur les produits chinois.

Les matières premières : la logique s’installe

Dans le marché des matières premières, la logique prend son cours : plus de tarifs signifie moins de demande anticipée, et par ricochet, moins de production. Ceci dit, le pétrole (WTI et Brent) est à la baisse. Au moment de la rédaction de cet article, le WTI (West Texas Intermediate) se négocie à 57$ le baril, le Brent, quant à lui, est à 60$ le baril, des niveaux traduisant des baisses de presque 20% depuis le 2 avril.

Par contre, l’or suit sa tendance haussière, tout à fait normale étant donnée la situation des autres actifs, dont l’issue reste incertaine. Ainsi, le métal jaune se négocie à 3.062 dollars l’once, soit une hausse de 2,5% par rapport à la séance du 8 avril.

