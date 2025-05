Wall Street termine la séance sans conviction, nerveuse avant la rencontre entre Washington et Pékin

La Bourse de New York a clôturé sans grande conviction vendredi, fébrile à l'approche de la rencontre entre les Etats-Unis et la Chine ce week-end concernant l'épineuse question des droits de douane.

Le Dow Jones a lâché 0,29%, l'indice Nasdaq a terminé à l'équilibre (+0,00%) et l'indice élargi S&P 500 a clôturé proche de l'équilibre (-0,07%).

"Le marché a connu une journée plutôt calme et sans histoire", ont résumé dans une note les analystes de Briefing.com.

En cause: "les investisseurs attendent avec impatience un événement durant le week-end qui est susceptible de faire bouger le marché", expliquent-ils.

La place américaine aura en effet les yeux rivés sur la rencontre entre le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, et le vice-Premier ministre chinois He Lifeng à Genève, samedi et dimanche, avec en toile de fond le dossier des droits de douane.

Washington a imposé en plusieurs vagues une surtaxe d'un montant total de 145% sur les marchandises en provenance de Chine, qui s'additionne aux droits de douane préexistants.

Pékin a riposté en imposant 125% de droits de douane sur les produits américains.

Donald Trump a semblé faire un pas vers Pékin vendredi en suggérant de baisser à 80% ces surtaxes douanières punitives.

Les investisseurs "espèrent un bon dénouement, mais ils ne veulent pas prendre de risques à l'approche du week-end", note auprès de l'AFP Jack Albin, de Cresset.

"Pour le moment, il ne faut pas s'attendre à une résolution rapide des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine", écrit pour sa part Jose Torres, d'Interactive Brokers.

L'analyste explique s'attendre à "des hauts et des bas, alors que Washington et Pékin tenteront de trouver un terrain d'entente tout en cherchant à garantir leurs propres intérêts économiques."

La journée était par ailleurs pauvre en données économiques. Les investisseurs attendent désormais l'indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois d'avril aux Etats-Unis mardi, puis les prix à la production (PPI), jeudi.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts d'Etat américains à dix ans est resté stable par rapport à la veille, à 4,38%.

Au tableau des valeurs, Boeing a été recherché (+1,58%) après que groupe IAG, propriétaire de British Airways et Iberia, a annoncé vendredi dans un communiqué la commande de 32 Boeing 787 et 21 Airbus A330 pour un montant total d'un peu plus de 20 milliards de dollars.

Le spécialiste des véhicules électriques Tesla a pris de la vitesse (+4,72%), les investisseurs espérant que de possibles accords sur les droits de douane profitent au groupe.

La start-up américaine spécialisée dans l'informatique à distance (+cloud computing+) CoreWeave, introduite en Bourse à la fin du mois de mars, a lourdement chuté (-6,60%) après des informations de presse selon lesquelles le groupe voudrait lever une dette d'environ 1,5 milliard de dollars afin, notamment, de refinancer des emprunts existants.

La plateforme de réservation de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) Lyft a été propulsée (+28,08%) après avoir annoncé l'augmentation de son programme de rachats d'actions, qui atteindra désormais 750 millions de dollars.

La plateforme de réservation de voyages Expedia a plongé (-7,30%), sanctionnée pour son chiffre d'affaires inférieur aux attentes au premier trimestre ainsi que des prévisions mal accueillies par les investisseurs.

Nasdaq