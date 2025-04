Trump ressuscite le fantôme de bases militaires américaines au Panama

À l’occasion de l'émission spéciale du M24 Live Studio consacrée à la cybersécurité, un ancien hacker international, devenu aujourd’hui enquêteur en cybercriminalité et hacker éthique certifié, a accepté de dévoiler les ressorts psychologiques, techniques et stratégiques du monde des cybercriminels. Un témoignage rare et édifiant de Sankarraj Subramanian, influenceur en cybersécurité et investigateur de cybercrimes.