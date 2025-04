Le gouvernement veut réduire les dépenses de 6% d'ici 2029, sans “tronçonneuse”

Le groupe Dakhla Hospitality, acteur historique du développement touristique à Dakhla, annonce le lancement de Dakhla WestPoint Résidence, un projet immobilier en front de mer, destiné à renforcer l’attractivité de la région et à capter une nouvelle clientèle d’investisseurs et de touristes....

OVHcloud est présente en force à la troisième édition du Gitex Africa Morocco. Un rendez-vous de la tech et des startups durant lequel le leader européen du cloud entend renforcer son ancrage africain et marocain avec des solutions cloud qui garantissent un hébergement des données sur le territoire....

Marjane Group et Pathé ont conclu un partenariat stratégique, en vue du développement de plusieurs complexes cinématographiques à travers le Royaume. Cette collaboration ambitionne d’offrir une expérience cinématographique de qualité au plus grand nombre.

MarraKech a accueilli, le samedi 12 avril, les Assises de l’Excellence Achats 2025. Lors de ce rendez-vous dédié aux professionnels des achats et de la supply chain, la solution SEMS by E-Solution a été récompensée par le Conseil national des achats Maroc.

Des études topographiques et géotechniques sont en cours sur plusieurs sites identifiés à Salé, Témara, Sidi Slimane et Sidi Kacem. Ces prestations visent à préparer le terrain pour la mise en œuvre concrète de ces infrastructures dédiées à l’innovation et à l’entrepreneuriat.

Impressionnants depuis le début de la compétition, les Lionceaux de l'Atlas espèrent continuer sur leur lancée et franchir un pas de plus vers le titre de la Coupe d'Afrique des nations (CAN U17) quand ils affronteront la Côte d'Ivoire en demi-finale, ce mardi 15 avril au stade El Bachir à Mohammedia.

Le nombre de projets validés depuis le lancement du programme "Go Siyaha" en février 2024 s'élève à près de 819 projets, a indiqué la ministre du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

