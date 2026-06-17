Au Royaume-Uni, Restore, le parti qui menace Nigel Farage sur son extrême droite

Formé il y a seulement quatre mois, le parti Restore Britain ("Restaurer la Grande-Bretagne") menace désormais d'enrayer la progression du parti Reform de Nigel Farage, avec un leitmotiv anti-immigration plus extrême et le soutien d'Elon Musk.

Restore espère confirmer sa percée lors de la législative partielle cruciale de jeudi à Makerfield, près de Manchester: les derniers sondages attribuent à sa candidate Rebecca Shepherd, entrepreneuse locale, entre 5 et 8% des voix - loin derrière le candidat de Reform, Robert Kenyon, mais capable de saper ses chances de l'emporter face au favori, le maire travailliste du Grand Manchester Andy Burnham.

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A Hindley, petite ville de la circonscription de Makerfield, Darren, 54 ans, longtemps supporter de Farage, penche désormais pour Restore, illustrant le danger pour Reform: Farage a débauché trop d'ex-membres du parti conservateur, "il est aussi mauvais" que les autres, dit-il.

La progression de Restore, amorcée lors des élections locales de mai, témoigne de la montée de l'extrême droite au Royaume-Uni, théâtre de violentes manifestations anti-immigrés à répétition, comme la semaine dernière à Belfast.

Le scrutin de jeudi constituera son "premier test électoral sérieux", souligne John Curtice, expert politique à l'université écossaise de Strathclyde.

Le fondateur de Restore, Rupert Lowe, 68 ans, l'un des cinq députés élus en juillet 2024 pour Reform, ex-président du Southampton Football Club et éphémère député européen (2019-2020), est un ancien compagnon d'armes de Farage, avec lequel il milite à l'époque pour le Brexit.

Mais les deux hommes se brouillent en mars 2025, après que Farage a accusé Lowe d'avoir menacé verbalement et physiquement son bras droit, le président de Reform et ex-député conservateur Zia Yusuf.

Lowe dément, mais le divorce est consommé. Trois mois plus tard, il fonde le mouvement Restore, qu'il transforme en parti en février dernier.

- "Différence de ton" -

Au-delà de la dispute personnelle entre Farage et Lowe, quelle différence y a-t-il entre Reform et Restore?

"Ils représentent fondamentalement des choses similaires - la différence, c'est le ton", indique à l'AFP Daniel Trilling, auteur d'un livre sur la montée de l'extrême droite. Pour lui, cette dispute illustre "les tensions constantes", au sein des mouvements populistes, "entre radicalisme et respectabilité".

Certaines différences sont palpables: Rupert Lowe ne rejette pas les militants anti-immigration les plus extrêmes - à commencer par le plus célèbre d'entre eux, Stephen Yaxley-Lennon, qui se fait appeler Tommy Robinson - alors que Nigel Farage, qui a rallié à Reform d'anciens responsables du parti conservateur, a pris ses distances avec lui.

Et Lowe prône depuis le début des expulsions massives de migrants, obligeant Reform, initialement moins-disant, à suivre le mouvement, souligne M. Trilling.

Rupert Lowe veut aussi le rétablissement de la peine de mort - qu'il réclame notamment pour le jeune homme sikh condamné début juin à la perpétuité pour avoir tué un étudiant blanc, Henry Nowak, à Southampton - un fait divers à l'origine d'une violente manifestation.

Et demande le retrait d'une loi sur la sécurité en ligne, preuve selon M. Trilling de sa proximité avec Elon Musk, propriétaire de X.

- "Soutien essentiel" de Musk -

Car la progression de Restore - qui revendique désormais près de 100.000 membres, chiffre impossible à vérifier - doit beaucoup à sa promotion par l'homme le plus riche du monde, qui a fait de X une plateforme de soutien à l'extrême droite en Europe.

Elon Musk reposte ainsi les messages de Rupert Lowe vers ses 240 millions d'abonnés, lui donnant un écho inégalé pour un responsable politique britannique, malgré un nombre d'abonnés plus de deux fois inférieur à celui de Farage (2,2 millions pour Farage, 825.000 pour Lowe).

Un soutien dont le bénéficiaire ne rougit pas: "Tout soutien venant de gens décents, engagés, y compris Elon Musk, est essentiel pour arriver à nettoyer les écuries d'Augias", a-t-il indiqué par WhatsApp à l'AFP.

Grâce à ses messages sur X, dûment monétisés, Lowe a aussi perçu plus de 57.000 livres de la plateforme depuis décembre 2024, selon la déclaration d'intérêts du député figurant sur le site du Parlement britannique.

D'autres figures du monde MAGA ont manifesté leur intérêt pour Lowe, comme Tucker Carlson, qui l'a interviewé longuement en décembre, ou Michael Flynn, éphémère conseiller à la sécurité nationale pendant le premier mandat de Donald Trump.

Si Restore ne risque pas de "devenir un grand parti" à court terme, il pourrait couper "l'élan politique" dont bénéficiait Reform jusqu'ici, souligne M. Trilling. A plus long terme cependant, "avoir un parti plus à droite encore pourrait permettre à Reform de se positionner comme plus modéré, sans pour autant avoir à revoir ses positions", dit-il.