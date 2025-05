Sentury Tire met le paquet sur son usine de Tanger

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La compagnie de pneus Sentury Tire, qui avait annoncé en 2022 une méga-usine à As Pontes en Espagne, ne cesse de développer celle qu'elle possède à Tanger, où elle produit depuis septembre dernier. En effet, la firme réaffirme sa mise sur le Maroc, citant à cet effet la réaffectation de l'investissement prévu en Galice, rapporte le média local La Opinión.

Ainsi, dans les comptes récemment présentés à la Bourse de Shenzhen, l'entreprise chinoise avance que la décision de réaffecter "les fonds levés" initialement pour la Galice vise à "améliorer effectivement l'efficacité" de ceux-ci, poursuit la même source. Tout cela, "en se basant sur la situation réelle et les exigences de développement stratégique à long terme de l'entreprise".

Lancée en septembre dernier avec une capacité initiale de 6 millions de pneus, l’usine de Sentury Tire à Tanger prévoit de doubler sa production pour atteindre 12 millions d’unités à partir de l’été 2025.

Les pneus fabriqués sur le site tangérois sont destinés à l’Union européenne, mais aussi à l’Afrique et aux États-Unis, avec lesquels le Maroc dispose d’un accord de libre-échange.

