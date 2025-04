Sur instructions du Roi, Nasser Bourita reçoit le vice-Premier ministre irakien

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Lors de cette rencontre, l’émissaire du Président irakien a remis une invitation relative au 34ᵉ Sommet arabe ordinaire, qui se tiendra à Bagdad le 17 mai prochain.

Sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, M. Nasser Bourita a reçu, ce jour, M. Mohammed Ali Tamim, Vice-Premier Ministre de la République d’Irak, porteur d’un message écrit adressé à Sa Majesté le Roi, par S.E.M le Président Abdul Latif Jamal Rashid pic.twitter.com/zlSe1wO0d4 — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) April 30, 2025

